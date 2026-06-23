Eufóricos futbolistas noruegos celebran clasificación en el Mundial remando como vikingos

El plantel de Noruega realiza la tradicional celebración vikinga del remo para sus aficionados tras el partido ante Senegal

Los jugadores de Noruega se sentaron en el campo e interpretaron ‌la celebración del ‌remo vikingo, que sus aficionados convirtieron en un símbolo durante el Mundial, tras clasificarse a los dieciseisavos de final de la competencia con un ajustado 3-2 sobre Senegal.

En su primer Mundial desde 1998, los ​aficionados noruegos, ⁠vestidos de rojo, han estado haciendo su "remada ‌vikinga" en los estadios, en ⁠las escaleras mecánicas e ⁠incluso en Times Square, en Nueva York, pero nunca había sido tan emotiva ni tan ⁠alegre como tras el pitido final ​del lunes.

Martin Odegaard y Erling ‌Haaland, cuyo doblete ayudó ‌a asegurar la victoria, reunieron a ⁠la plantilla para realizar la celebración frente a la afición, pero tuvieron que esperar al seleccionador Stale Solbakken, que subió ​corriendo ‌las gradas al sonar el pitido final para besar y abrazar a su mujer.

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Con la plantilla sentada en filas que recordaban a las de ⁠una embarcación vikinga y Solbakken apretujándose en el centro, detrás de Haaland, Odegaard comenzó a tocar el tambor hasta alcanzar un clímax de júbilo.

"Ha sido increíblemente divertido", dijo el delantero Alexander Sorloth con una amplia sonrisa. "Mucho más ‌divertido de lo que hubiera imaginado. Cuando oyes ese sonido, es mágico".

Cuando se le preguntó hasta dónde podría llegar el equipo en el Mundial, Sorloth se mostró confiado. "Ya ‌veremos, pero si alcanzamos nuestro mejor nivel podemos llegar lejos", afirmó.

Noruega suma seis puntos, por detrás ‌de Francia ⁠por diferencia de goles, y ambos equipos se enfrentarán el viernes ​en su último partido del Grupo I.

Con información de Reuters