Comienza la gestión de Ravier como vocero presidencial con la jura en Casa Rosada y un acto en la Fundación Faro

El presidente Javier Milei presentará formalmente en sociedad a su flamante vocero Adrián Ravider, con dos eventos de importancia esta semana. Se espera que este lunes el mandatario nacional haga oficial el nombramiento con la toma de juramento de Ravier en el Salón Blanco de la Casa Rosada.



Un día después, Milei encabezará un acto de la Fundación Faro, el “think tank” que lidera el asesor Santiago Caputo. El evento, que contará con la militancia libertaria, servirá como marco para el lanzamiento político del nuevo vocero presidencial.

El próximo miércoles, Milei partirá rumbo a Madrid para asistir a eventos empresariales y académicos, y posteriormente viajará a Estados Unidos para participar en Nueva York de las celebraciones por el Día de la Independencia junto a Donald Trump.

La semana de Ravier

Según señalaron fuentes oficiales, se espera que este lunes comience un breve período de transición entre el equipo de Manuel Adorni y el de Ravier en la vocería. Se espera que la primera conferencia de prensa del pampeano se lleve a cabo la próxima semana en Casa Rosada.