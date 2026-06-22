Comienza una semana clave en el gobierno de Javier Milei en medio de la tensión política en torno a Manuel Adorni que se profundiza en el Congreso. En este escenario, el oficialismo intenta contener la crisis y ganar tiempo hasta el próximo informe de gestión en el Senado. En este marco, asume el nuevo vocero presidencial. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Comienza la gestión de Ravier como vocero presidencial con la jura en Casa Rosada y un acto en la Fundación Faro
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Hace 1 hora
Comienza la gestión de Ravier: jura en Casa Rosada, transición y acto en la Fundación Faro
El presidente Javier Milei presentará formalmente en sociedad a su flamante vocero Adrián Ravider, con dos eventos de importancia esta semana. Se espera que este lunes el mandatario nacional haga oficial el nombramiento con la toma de juramento de Ravier en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Un día después, Milei encabezará un acto de la Fundación Faro, el “think tank” que lidera el asesor Santiago Caputo. El evento, que contará con la militancia libertaria, servirá como marco para el lanzamiento político del nuevo vocero presidencial.
El próximo miércoles, Milei partirá rumbo a Madrid para asistir a eventos empresariales y académicos, y posteriormente viajará a Estados Unidos para participar en Nueva York de las celebraciones por el Día de la Independencia junto a Donald Trump.
La semana de Ravier
Según señalaron fuentes oficiales, se espera que este lunes comience un breve período de transición entre el equipo de Manuel Adorni y el de Ravier en la vocería. Se espera que la primera conferencia de prensa del pampeano se lleve a cabo la próxima semana en Casa Rosada.
Hace 2 horas
Adrián Ravier arranca este lunes su agenda como vocero en reemplazo de Adorni
Se espera que el martes participe de un acto en la Fundación Faro, aunque recién la semana que viene daría su primera conferencia de prensa.
El presidente Javier Milei encabezará sus primeras actividades para presentar oficialmente a su nuevo vocero, Adrián Ravier, cuya designación fue anunciada el viernes pasado en medio del escándalo por el caso Adorni.
Hace 3 horas
"La violencia de Milei": la fuerte carta de Ravier, el nuevo vocero del Gobierno
El nuevo funcionario, con el que Milei firmó y publicó un libro hace apenas un mes, había advertido en 2018 por su comportamiento violento con cualquiera que se anime a discutirlo. También alertó por "los libertarios que lo siguen", quienes se "fanatizan" con "sus ideas y sus insultos".
Horas después de que sea nombrado vocero presidencial, se viralizó una fuerte y extensa carta del flamante funcionario Adrián Ravier en la que cuestiona con dureza la "intolerancia" del presidente Javier Milei a la hora de relacionarse con otras personas. También le criticó sus "malas formas" para debatir con otros economistas y recordó una discusión en redes sociales en la que el líder libertario lo trató de "pelotudo" y "mierda humana".
Hace 7 horas
El déficit de las provincias, la cara oculta del superávit fiscal de Milei
Nación logró sostener un resultado superavitario en 2024 y 2025, pero la consecuencia es que la mayoría de los gobernadores pasaron a sufrir un resultado fiscal negativo el año pasado.
14 de las 24 provincias tuvieron déficit financiero en 2025 (no hay datos para La Pampa).
Hace 7 horas
Adorni buscará gambetear las interpelaciones de Diputados y el Senado
La oposición de la Cámara baja trabaja para conseguir el quórum para convocar al jefe de Gabinete. Del otro lado del recinto, La Libertad Avanza busca amortiguar la avanzada del peronismo contra el ministro coordinador.
Hace 7 horas
No sólo venden poco: seis de cada diez PyME tienen problemas para cobrar
Los retrasos de clientes se dispararon del 35% al 60% en un año. Mientras se deteriora la cadena de pagos, crece la presión de las importaciones y algunas firmas encuentran más negocio en vender productos importados que en fabricarlos.
Hace 15 horas
Las compras al exterior por courier volvieron a ser récord en mayo
Alcanzaron cifras máximas para este mes y se ubicaron apenas por debajo de abril, en el contexto del dólar barato y la apertura que agrava la crisis de la industria.
Hace 20 horas
Vaciamiento en el INTA: doce trabajadores dejan el organismo y alertan por el ajuste
El último retiro voluntario impulsado a nivel nacional redujo un 10% la planta del organismo en la provincia. Desde APINTA advirtieron que “no hay fondos” y que existen “edificios que no están en buenas condiciones”.
La cifra representa cerca del 10% de la planta local y encendió las alarmas dentro del INTA. (Foto: El Esquiú).
Hace 21 horas
Balotaje en Colombia: Milei sale a celebrar antes que el propio De la Espriella
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
00:05 | 21/06/2026
¿Existe peor país que la Argentina de Milei?
El primer informe del Observatorio Industrial Latinoamericano (OBILA) de la UBA-FCE muestra que América Latina atraviesa una pérdida persistente de capacidades manufactureras, pero Argentina registra el deterioro más grave. Entre 2015 y 2025 tuvo la mayor caída de la producción industrial de la región y, en los últimos dos años, ese retroceso se aceleró. En lugar de aprovechar las nuevas oportunidades globales, Milei desmonta el entramado productivo y consolida una economía más dependiente.
En un contexto global en el cual la industria vuelve a ocupar un lugar central en el escenario internacional, la Argentina de Milei va a contracorriente. Imagen: ChatGPT
00:05 | 21/06/2026
Caputo, Clarín y el gran negocio de un futuro sin Milei
El poder permanente acelera y ya se prepara para el día después. El almuerzo secreto de Santiago Caputo con los CEOs de IDEA y la variante más osada del mileismo sin Milei. Mientras los Saguier adoptan la filosofía Magnetto, Adorni y Karina usan el Mundial para poner la TV Pública al servicio de los Werthein. El partido más caro de la historia.
21:51 | 20/06/2026
La nueva paz es una forma de guerra permanente
La Argentina de Javier Milei es un laboratorio. Medio Oriente es otro. Las crisis y las guerras son dos formas de emergencia, y las emergencias aceleran procesos.
20:12 | 20/06/2026
Adorni, bajo indagatoria: el antecedente del hermano y el recorte de poder
Se cierra el cerco judicial en torno al jefe de Gabinete. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó en los últimos días una serie de medidas de prueba para corroborar la débil coartada que expuso Adorni. Y mientras llegan los resultados de las disposiciones, en una causa paralela el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del hermano del ministro coordinador, Francisco Adorni, por falsear sus DDJJ. La citación parece un adelanto de lo que sucederá con el exvocero, a quien le están recortando tareas en Casa Rosada.
16:19 | 20/06/2026
El Súper RIGI consolida la estructura jurídica de una economía de enclave
Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil analizó el dictamen del oficialismo sobre el proyecto Súper RIGI. Beneficios económicos excesivos y la incertidumbre de no saber qué sectores serán alcanzados. Tampoco hay previsiones ambientales vinculadas a los data centers.
De acuerdo al proyecto del oficialismo, a todas las iniciativas del Súper RIGI se les garantizará por 30 años una operación continuada imposible de ser suspendida salvo por orden judicial.
14:16 | 20/06/2026
Villarruel volvió a apuntar contra Adorni: “No hay nadie más peleado con Belgrano que él”
La vicepresidenta cuestionó no haber sido invitada formalmente por el Gobierno y criticó el trato institucional recibido durante la ceremonia.
Victoria Villarruel en Rosario.
12:25 | 20/06/2026
Con un discurso mal leído, Milei homenajeó a Belgrano y se abrazó a Adorni
En un mensaje con un marcado tono institucional, el Presidente reivindicó al prócer como un "pionero de la libertad económica en el Río de la Plata".