"La violencia de Milei": la fuerte carta de Ravier, el nuevo vocero del Gobierno

Horas después de que sea nombrado vocero presidencial, se viralizó una fuerte y extensa carta del flamante funcionario Adrián Ravier en la que cuestiona con dureza la "intolerancia" del presidente Javier Milei a la hora de relacionarse con otras personas. También le criticó sus "malas formas" para debatir con otros economistas y recordó una discusión en redes sociales en la que el líder libertario lo trató de "pelotudo" y "mierda humana".

La carta lleva el título "Carta abierta a los seguidores de Javier Milei", fue escrita en 2018 por el nuevo vocero presidencial y publicada en el blog Punto de Vista Económico, donde también redactaban otros economistas liberales. En el texto, Raider recuerda cómo supo de Milei, cuándo lo conoció, cómo fue su primer cruce con él y principalmente, se queja de las actitudes y malos tratos del Presidente.

"La violencia de Milei es una constante que fractura cualquier posible diálogo y perjudica a la reputación de todo el que intenta cuestionar sus formas, y más aun su entendimiento en economía. Más preocupante aun resulta el comportamiento de los libertarios que le siguen, al fanatizarse con las ideas, y especialmente con las malas formas y los insultos", decía el flamante vocero presidencial.

Para graficarlo, Raider menciona en su carta un intercambio muy breve que tuvo con Milei en redes sociales. En aquella oportunidad, el ahora funcionario le reprochaba al líder libertario sus "críticas apresuradas, ofensivas, y que al hacerse en nombre de la Escuela Austríaca, manchan el buen nombre de los principales intelectuales de la tradición". La respuesta de Milei fue inmediata y plagada de insultos.

"Una de las cosas más maravillosas que surgen de usar un vocabulario para nada convencional y políticamente incorrecto, sumado a mi pelo, es que permite la autoidentificación inmediata de los PELOTUDOS (ello que en economía de la información se llama señalamiento). Así, mediocres y envidiosos, escudados en las formas y pasando de largo los contenidos, han de dejar en claro la MIERDA HUMANA que son. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!", contestó el Presidente.

Al economista oriundo de La Pampa, esta respuesta del Presidente originó un "espiral de violencia nunca más se detuvo" por parte del fundador de La Libertad Avanza y sus seguidores. "Para Milei, el post fue el inicio de una disputa causada por envidia. Algo insólito claramente. Pero Milei tiene allí un problema que no me animo a diagnosticar donde pierde el origen de las disputas, y siempre se siente atacado", planteó.

El primer cruce con Milei

Según su relato, la tercera vez que vio al Presidente fue en el 2016 durante el Congreso Internacional "La Escuela Austriaca en el Siglo XXI", donde Raider quiso hacer una pregunta mientras disertaba Milei.

"Antes de poder hacer mi pregunta, su reacción ya fue desmedida, lo que abrió todo tipo de ofensas cruzadas con el público que desnaturalizó el objetivo de un encuentro académico. De hecho, la pregunta de fondo no pude hacerla. Desde ahí en adelante, mi relación con Milei fue nula", contó.

Desde aquel cruce, el flamante vocero reveló que comenzó a recibir mensajes de otros economistas que también le hacían alusión a la "violencia" con la que solía manejarse el economista libertario. "A partir de ese momento, y mientras hacía mi trabajo, comencé a recibir correos de muchos amigos y colegas comentándome de la violencia con la que Milei atacaba a quienes mostraban alguna posible contradicción en sus planteos", apuntó.

El caso Vallejo, uno de tantos

En la carta, Ravier también criticó la ira que tuvo Milei al conocer un planteo que le hizo la economista colombiana Vanesa Vallejo, a quien insultó de múltiples formas en redes sociales.

"Un ejemplo de esto resulta esta nota de la colombiana Vanesa Vallejo, quien señaló un posible error de Milei en su uso del concepto de utilidad marginal. No es relevante aquí la razón o no que puede tener Vallejo en esta posible contradicción. Lo que resulta relevante es el modo en que Vallejo fue atacada", decía el reemplazante de Adorni.

En su texto, el nuevo funcionario no solo mostró los mensajes iracundos de Milei sino que remarcó que fue "todo eso" fue que lo motivaron a "separarse" de lo que "Milei hace". "Ni te preocupes. La pobre boludita o no entendió el argumento y/o es deshonesta intelectualmente. De uno u otro modo resulta deplorable", decía el Presidente en uno de los mensajes que compartió su ahora vocero.