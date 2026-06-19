Bullrich, durísima con Adorni tras dejar la vocería: "Destrabar la comunicación"

Apenas minutos después de conocerse que Javier Milei decidió remover del cargo de vocero presidencial a Manuel Adorni, la senadora libertaria Patricia Bullrich aprovechó para volver a criticarlo el trabajo del jefe de Gabinete. "Gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno", lanzó la exministra. La líder del bloque de La Libertad Avanza (LLA) mantiene fuertes diferencias con el funcionario, a quien no le perdona sus reiteradas inconsistencias para explicar el origen de su patrimonio desde que llegó a la Casa Rosada.

"Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, Adrián Ravier. Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días", escribió Bullrich en su cuenta de X. Su mensaje se produce minutos después de que tanto Adorni como Milei anuncien que el nuevo vocero será Adrián Osvaldo Ravier, actual diputado de LLA por La Pampa.

Los dichos de Bullrich, que se conocen mientras el Presidente y el jefe de Gabinete mantienen un encuentro en la Quinta de Olivos, se suman al duro posicionamiento de la exministra de Seguridad con Adorni, investigado por la Justicia federal por enriquecimiento ilícito desde hace ya tres meses. "Milei considera que no hay motivos para echar a Adorni", planteó recientemente la senadora.

Hace pocos días, Bullrich aseguró que el caso del jefe de Gabinete "es más que un error" y no se mostró en contra de que la oposición avance en la cámara con el pedido de interpelación para luego seguir con su remoción. "Esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Y ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar", dijo Bullrich en declaraciones las que accedió El Destape.

Quién es Ravier

Tiene 48 años, es oriundo de La Pampa, se graduó como economista en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es un férreo defensor de las ideas económicas del Presidente. Tiene un libro publicado junto al presidente Milei llamado "La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek". Además de diputado es el actual presidente de LLA en La Pampa.

"No hay crisis económica, bajo ningún concepto. No hay recesión económica, el PBI está aumentado. No hay un derrumbe del empleo. Sí podemos decir que hay sectores que no la están pasando bien y otros que no la están pasando bien", decía Ravier en una reciente entrevista del mes pasado. "Para mí, Argentina debería dolarizar, sin duda", agregó en otro pasaje.

Hasta que fue nombrado diputado nacional de La Pampa por LLA a fines de 2025 era director académico de la Fundación Faro, el think-thank del partido de Milei que es comandado por Francisco Caputo, el hermano del asesor presidencial Santiago Caputo.