Adorni deja de ser vocero presidencial y lo reemplaza Adrián Ravier

En medio del escándalo por sus inconsistencias para explicar el incremento de su patrimonio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que dejará de ser el vocero presidencial y que será reemplazado en ese cargo por el diputado de La Pampa por La Libertad Avanza (LLA) Adrián Osvaldo Ravier.

"Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin", escribió Adorni en su cuenta de X.

El mensaje, que también fue compartido en sus redes sociales por el presidente Milei, se conoce mientras ambos compartían una reunión en la Quinta de Olivos, con el objetivo de "repasar la agenda de gestión". Su salida del cargo se produce mientras crecen cada vez más los pedidos de aliados y opositores de todo el arco político para que Adorni deje de ser funcionario nacional.

Quién es Ravier

Tiene 48 años, es oriundo de La Pampa, se graduó como economista en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es un férreo defensor de las ideas económicas del Presidente. Tiene un libro publicado junto al presidente Milei llamado "La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek". Además de diputado es el actual presidente de LLA en La Pampa.

"No hay crisis económica, bajo ningún concepto. No hay recesión económica, el PBI está aumentado. No hay un derrumbe del empleo. Sí podemos decir que hay sectores que no la están pasando bien y otros que no la están pasando bien", decía Ravier en una reciente entrevista del mes pasado. "Para mí, Argentina debería dolarizar, sin duda", agregó en otro pasaje.

Hasta que fue nombrado diputado nacional de La Pampa por LLA a fines de 2025 era director académico de la Fundación Faro, el think-thank del partido de Milei que es comandado por Francisco Caputo, el hermano del asesor presidencial Santiago Caputo.

"Felicitaciones Adrián Ravier. Que las fuerzas del cielo te acompañen", escribió el asesor Caputo en su cuenta de X.