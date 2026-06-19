El presidente Javier Milei y su hermana Karina atan su destino político al del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras la Justicia avanza en la causa donde se lo acusa de presunto enriquecimiento ilícito. Pese a las advertencias de sus aliados del PRO respecto de que el ministro coordinador debe ser separado del cargo, el Presidente redobla la apuesta y este sábado lo lleva a Rosario por el Día de la Bandera. En medio del escándalo, Adorni volverá a presentar este 2 de julio su informe de gestión en el parlamento, mientras que, paralelamente, sectores opositores intentan cocinar su interpelación en el Congreso para ese mismo día. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei insiste con apañar a Adorni pese a haber perdido el apoyo de sus aliados políticos
El escándalo de corrupción que envuelve al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito no parece ser suficiente para que el Presidente decida su remoción.
Hace 2 horas
Milei se lleva a Rosario a un Adorni acorralado y se cruzará con Villarruel
La Vicepresidenta asistirá al acto por el Día de la Bandera el sábado. Se verá cara a cara con el Presidente, con quien no se cruza desde marzo. La Casa Rosada mostrará al cuestionado jefe de Gabinete para expresar respaldo hacia afuera.
Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a verse las caras este sábado, en el acto por el Día de la Bandera que se realizará en la Ciudad de Rosario. La Vicepresidenta confirmó su visita, pese a que desde la Casa Rosada ratificaron que asistirá el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respaldado por el Presidente pero rechazado, entre otros, por la titular del Senado.
Hace 2 horas
Milei caranchea con el despido de Flor Peña y ataca de nuevo a la prensa
El Presidente hace oídos sordos a la crisis económica y la política provocada por el caso de Adorni, y en cambio prefirió opinar de la polémica por la noticia falsa del fallecimiento del padre de Lionel Messi. Un nuevo ataque a los medios de comunicación y un intento de colgarse de la popularidad del capitán de la Selección Argentina de fútbol.
Mientras su gestión profundiza su estancamiento económico y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es jaqueado por el Congreso, Javier Milei prefirió opinar de la polémica sobre Florencia Peña y la falsa noticia del fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. El presidente, además, usó el episodio para atacar a la prensa y colgarse del capitán de la Selección Argentina de fútbol.
Hace 2 horas
Marra le pidió a Milei que eche a Adorni: "Tome la decisión que corresponde"
El ex legislador porteño, expulsado de La Libertad Avanza, publicó una carta abierta para exigir la salida del jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
El ex legislador porteño y ex integrante de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra le pidió al presidente Javier Milei que eche al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. "Le pido que tome la decisión que corresponde", expresó en una carta abierta que compartió en su cuenta de X.
Hace 8 horas
El Gobierno cerró la concesión de la Hidrovía: la operará Jan de Nul
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación resolvió la adjudicación definitiva tras un proceso licitatorio sin impugnaciones. El consorcio operará la vía fluvial por 25 años, con una promesa de reducción del 13,5% en los costos logísticos y obras de modernización para el comercio exterior.
Hace 9 horas
Se diluye la expectativa de volver a ser considerado un mercado emergente
La empresa MSCI mantiene las mismas calificaciones sobre Argentina, lo que anticipa que no hay motivos para esperar que mejore la consideración del mercado local, lo que habilitaría la llegada de fondos de inversión que favorecerían un rally alcista para las acciones locales.
Hace 12 horas
No hay "mejores meses": cae la expectativa de la industria para junio-agosto
Pese a la promesa de Luis Caputo, el sector manufacturero mantiene una perspectiva pesimista para los próximos meses, aunque mejora la del sector supermercadista.
Hace 14 horas
El Gobierno renovó gratis el bono que otorga el seguro de cambio
Economía obtuvo una adhesión de 58% al canje del bono que otorga cobertura cambiaria, en una licitación en la que se sospecha ingresaron el Banco Central y el FGS, dos instituciones que utilizan este instrumento para contener la presión sobre el precio de la divisa.
Hace 14 horas
El oficialismo paraliza el Congreso a la espera de una definición por Adorni
Después que los aliados del Gobierno le dieran una semana en el Senado, en Diputados sigue la duda sobre qué pasará con la sesión programada para el próximo miércoles. El caso adorni amenaza con frenar proyectos que interesan mucho a la Rosada como el Super RIGI.
Hace 14 horas
La actividad industrial sigue en caída libre: se contrajo 5% interanual durante mayo
De acuerdo a un estudio de la UIA, durante mayo hubo resultados dispares en la comparación mensual que no sirvieron para contrarrestar la caída acumulada. Pese al discurso hiperoptimista del Gobierno, la situación económica del sector no mejora.
Hace 15 horas
Milei salió a contestarle a Harari: "¿Por qué no probar con el político robot?"
El Presidente recogió el guante de las críticas del filósofo israelí, quien había calificado de "riesgoso" su plan para promover una IA sin regulación.
Hace 16 horas
Nueva encuesta: Kicillof le ganaría a Milei en un eventual balotaje
Un nuevo sondeo planteó el escenario de las elecciones 2027 y le dio un susto al oficialismo, en menos de los escándalos por presunta corrupción y la crisis económica.
Hace 16 horas
La carne subió más de un 4% en el último mes y explicó el 70% de la inflación en alimentos
Si bien en la tercera semana de junio los alimentos mostraron una baja marginal, el comportamiento de los precios de la carne continuó concentrando el mayor aporte al aumento mensual del rubro.
Hace 16 horas
Sigue la presión del PRO contra Milei: "No construye una mayoría de ganadores"
En un nuevo informe, el think thank de Mauricio Macri cargó contra el plan económico de Milei. "La pregunta es qué tipo de crecimiento produce el modelo", planteó la Fundación Pensar.
Hace 17 horas
Por el boom energético, las exportaciones de mayo fueron récord histórico
El superávit comercial alcanzó los u$s 3.504 millones y completó treinta meses consecutivos en terreno positivo; el mayor aporte provino del salto en las ventas externas de petróleo y combustibles, mientras las importaciones volvieron a mostrar una contracción en cantidades.
Hace 17 horas
La confianza del consumidor volvió a caer y descarta el despegue que promete Caputo
El índice que releva la Universidad Di Tella mostró una recuperación mensual en junio, aunque todavía permanece por debajo de los niveles de hace un año y acumula una baja cercana al 10% respecto del máximo alcanzado durante la actual gestión.