Milei insiste con apañar a Adorni pese a haber perdido el apoyo de sus aliados políticos

El presidente Javier Milei y su hermana Karina atan su destino político al del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras la Justicia avanza en la causa donde se lo acusa de presunto enriquecimiento ilícito. Pese a las advertencias de sus aliados del PRO respecto de que el ministro coordinador debe ser separado del cargo, el Presidente redobla la apuesta y este sábado lo lleva a Rosario por el Día de la Bandera. En medio del escándalo, Adorni volverá a presentar este 2 de julio su informe de gestión en el parlamento, mientras que, paralelamente, sectores opositores intentan cocinar su interpelación en el Congreso para ese mismo día. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.