Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero que reemplaza a Adorni

El nuevo vocero presidencial elegido por Javier Milei para reemplazar a Manuel Adorni es Adrián Osvaldo Ravier, actual diputado de La Libertad Avanza (LLA) por La Pampa y presidente del partido libertario en esa provincia. Es economista y coautor de un libro junto a Milei publicado hace apenas un mes. Fue director académico de la Fundación Faro y su llegada ya fue celebrada por el asesor presidencial Santiago Caputo. En una de sus últimas definiciones afirmó que "no hay crisis económica" en el país y que "Argentina debería dolarizar, sin duda".

Tiene 48 años, es oriundo de La Pampa, se graduó como economista en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es un férreo defensor de las ideas económicas del Presidente. Tiene un libro publicado junto al presidente Milei llamado "La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek". Además de diputado es el actual presidente de LLA en La Pampa.

Sus definiciones económicas

"No hay crisis económica, bajo ningún concepto. No hay recesión económica, el PBI está aumentado. No hay un derrumbe del empleo. Sí podemos decir que hay sectores que no la están pasando bien y otros que no la están pasando bien", señlaó Ravier en una reciente entrevista del mes pasado. "Para mí, Argentina debería dolarizar, sin duda", agregó en otro pasaje.

Su llegada a la vocería presidencial se trata de la primera decisión relevante desde que explotó la investigación por enriquecimiento ilícito contra Adorni, quien ocupó ese cargo desde que Milei llegó a la Rosada.

Hasta que fue nombrado diputado nacional de La Pampa por LLA a fines de 2025 era director académico de la Fundación Faro, el think-thank del partido de Milei que es comandado por Francisco Caputo, el hermano del asesor presidencial Santiago Caputo.

"Felicitaciones Adrián Ravier. Que las fuerzas del cielo te acompañen", escribió el asesor Caputo en su cuenta de X.

Qué decía sobre Adorni

En otro reportaje que dio recientemente, el ahora vocero fue consultado sobre el caso del jefe de Gabinete, envuelto en un escándalo tras sus inconsistencias para explicar cómo obtuvo su fortuna desde que se convirtió en funcionario. "Qué bueno que se elevó la vara, que estas cosas hasta ahora las pasábamos de largo sin que nadie explicar alas riquezas", dijo.

En esa línea, agregó: "La Justicia va a investigar esta situación, el jefe de Gabinete podrá responder él".