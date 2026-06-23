Deschamps confía en que Mbappé romperá el récord de goles en los mundiales

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo I - Francia contra Irak

El ​seleccionador de Francia, Didier Deschamps, aseguró que Kylian Mbappé acabará batiendo el récord histórico de goles en los mundiales después ‌de que el delantero ‌de 27 años marcara el lunes su segundo doblete del torneo en la victoria por 3-0 ante Irak.

Los goles tercero y cuarto de Mbappé en esta Copa del Mundo le han permitido igualar al alemán Miroslav Klose, con 16 tantos en su carrera. Ahora se encuentra a dos goles de Lionel Messi, quien ya ha marcado cinco ​veces en este ⁠torneo tras su doblete contra Austria el lunes.

"Bueno, los récords están ‌para batirlos", dijo Deschamps en la rueda de ⁠prensa posterior al partido. "Y ahora ha alcanzado ⁠una cifra simbólica: sus 100 partidos internacionales. Siempre ha marcado goles y marcará más".

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"Fíjate en Messi, fíjate en (Cristiano) Ronaldo. No estoy seguro de ⁠que Kylian vaya a jugar hasta su edad, pero ​mientras esté en el campo y se sienta ‌bien, marcará muchos goles. Cada vez ‌que bate su propio récord, tiene la capacidad de superarse ⁠a sí mismo", aseguró el técnico francés.

El último doblete de Mbappé fue quizás el más inusual, ya que los goles se marcaron con casi tres horas de diferencia en el primer partido ​de este ‌Mundial que se vio afectado por un largo retraso debido a las condiciones meteorológicas.

¿Qué hizo Francia durante el retraso?

"Jugamos a las cartas", bromeó Deschamps. "No, bueno, estábamos esperando, nos iban retrasando una y otra vez el inicio del partido. ⁠Llovió mucho, lo que dejó el terreno de juego muy pesado, era la primera vez que me pasaba algo así, lo mismo les ocurría a mis jugadores".

Deschamps admitió que la situación fue frustrante, pero también consideró que nadie podría haber hecho nada diferente.

"De hecho, me lo estaba pasando bien con los jugadores, nos estábamos divirtiendo. Es una cuestión de ‌seguridad y así son las cosas, no se puede luchar contra la lluvia y los rayos cuando hay riesgo. Se trata de circunstancias muy especiales y espero de verdad que no vuelvan a repetirse", agregó.

En cuanto al otro goleador, Ousmane Dembélé, Deschamps esperaba que el actual ‌ganador del Balón de Oro estuviera empezando tras marcar su primer gol del torneo.

"No sean duros con Ousmane, no hay ningún problema con Ousmane. ‌Él también necesita ⁠readaptarse a un sistema en el que no juega durante todo el año, solo es cuestión de afinar ​detalles. Confío en Ousmane, él lo sabe, lo que ha hecho hoy es importante porque es un jugador decisivo", apuntó.

Con información de Reuters