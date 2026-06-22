Moscú derriba casi 60 drones y los aeropuertos reabren, según las autoridades

FOTO DE ARCHIVO. Una persona barre los escombros frente a un bloque de apartamentos dañado tras un ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Zhukovski, en la región de Moscú, Rusia

Moscú derribó decenas ​de drones en la madrugada del lunes y suspendió temporalmente los vuelos en los aeropuertos, según informaron las autoridades locales, apenas unos ‌días después de que Ucrania ‌volviera a atacar la refinería de petróleo de la capital rusa.

Se derribaron cerca de 60 drones que se dirigían a Moscú, según informó el alcalde Serguéi Sobianin a través de Telegram. Sobianin no dio más detalles, pero añadió que se habían enviado servicios de emergencia a las zonas donde se habían derribado los drones.

Los aeropuertos de Sheremétievo, Domodédovo y Vnúkovo, así como el ​de Zhukovski, cerca de ⁠la capital, habían suspendido los vuelos, aunque estos se reanudaron posteriormente, según ‌informó por separado la autoridad de aviación.

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En total, los sistemas ⁠de defensa rusos derribaron 301 drones durante ⁠la noche, según informaron las agencias de noticias locales, citando al Ministerio de Defensa. Esa cifra incluye las zonas ocupadas por Rusia.

El ataque tiene lugar después ⁠de que, la semana pasada, unos drones volvieran a atacar la ​única refinería de petróleo de Moscú. En ese ‌ataque, los sistemas de defensa de Moscú ‌derribaron cerca de 200 drones en uno de los mayores ataques aéreos ⁠contra la ciudad desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

En Ucrania, dos personas murieron y seis resultaron heridas en distintos ataques rusos durante la noche, según informaron las autoridades locales.

Rusia ​atacó la ‌región meridional de Odesa con un misil balístico Iskander el domingo por la tarde, causando un muerto y tres heridos, según informó el gobernador regional, Oleh Kiper, a través de Telegram. Varios vehículos y depósitos de combustible se incendiaron, después de que el ataque ⁠alcanzara unas instalaciones agrícolas, añadió.

En la ciudad de Zaporiyia, al sureste del país, una mujer murió y otras tres personas resultaron heridas tras un ataque con drones, según informó el lunes en Telegram el gobernador local, Ivan Fedorov.

Un ataque con drones rusos también alcanzó a un buque turco de carga seca, el Victress, que navegaba bajo pabellón panameño, según informó la Armada ucraniana, que añadió que hubo ‌víctimas entre los nueve tripulantes internacionales que rescató.

Reuters no ha podido verificar estos detalles de forma independiente.

Por otra parte, la ciudad de Sebastopol, en la Crimea anexionada por Rusia, canceló el lunes todos los actos públicos al aire libre y mantendrá apagado el alumbrado público, según declaró en Telegram Mijaíl Razvozhayev, gobernador de ‌la ciudad, al tiempo que instaba a la población a reducir el consumo eléctrico.

Crimea, un popular destino turístico para los rusos, ha suspendido la venta de combustible ‌al público y a ⁠las empresas, restringiendo el suministro a los organismos gubernamentales responsables de los servicios esenciales y de la seguridad, ya que ​los ataques con drones de Ucrania contra sus rutas de suministro y sus instalaciones energéticas en otras zonas han provocado una crisis de combustible.

(Reportaje de Jekaterīna Golubkova desde Tokio; edición de David Dolan; edición en español de Paula Villalba)