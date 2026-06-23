Portugal ignora críticas y se encuentra unido de cara al partido contra Uzbekistán, dice DT Martínez

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, durante la rueda de prensa

​Portugal ignoró las críticas surgidas tras su empate 1-1 con la República Democrática del Congo en su ‌debut del Mundial, ‌y la unidad del equipo es aún mayor de cara a su encuentro contra Uzbekistán, dijo el lunes el director técnico Roberto Martínez.

Portugal tuvo una gran posesión del balón frente a la selección africana, pero solo realizó siete disparos, de los cuales nada más que ​uno fue a ⁠puerta: un cabezazo de João Neves en el ‌minuto seis para la apertura del marcador.

Martínez ⁠dijo que sus jugadores comenzaron el ⁠partido con buen pie, pero perdieron disciplina y organización tras los primeros 20 minutos, algo en lo que ⁠mejorarán de cara al encuentro ante Uzbekistán.

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"Somos fuertes ​y estamos concentrados, y nuestro grupo está ‌aún más unido que antes. ‌Es un proceso. La tensión no forma parte ⁠de nuestro equipo", afirmó Martínez.

"Es normal recibir críticas tras un mal resultado. A veces son injustas o negativas, pero no forman parte de nuestra forma de ​prepararnos", agregó.

Además, ‌el DT informó que todos los jugadores de Portugal, salvo Tomás Araújo, están disponibles para el partido, incluido Rubén Dias, que se perdió el primer encuentro.

Martínez también defendió a Cristiano Ronaldo, ⁠cuya actuación contra el Congo provocó peticiones para que el jugador de 41 años comenzara el partido contra Uzbekistán desde el banquillo.

"Somos un equipo que quiere tener la posesión del balón, queremos defender y reaccionar con rapidez, queremos contraatacar rápidamente. Se necesita un jugador que abra espacios con ‌su movimiento, y Cristiano es uno de los mejores para hacerlo", aseguró el DT.

Tras la victoria de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán en su primer partido, que los coloca en el primer lugar del Grupo K, Martínez señaló ‌que su equipo es consciente de que una victoria es importante para mantener el ritmo de los sudamericanos y asegurarse ‌una plaza en ⁠la fase eliminatoria.

"La sensación de decepción es algo que todos compartimos. Mañana creo que ​contaremos con un equipo preparado para rendir durante los 90 minutos al nivel que nos caracteriza", apuntó Martínez.

Con información de Reuters