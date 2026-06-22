Estados Unidos e Irán concluyen las conversaciones en Suiza, según mediadores

FOTO DE ARCHIVO: Buques en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán

La primera ronda de conversaciones entre altos cargos estadounidenses e iraníes en Suiza concluyó el lunes, informaron los mediadores, tras un inicio tenso marcado por el anuncio de Teherán de que había vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz y por las repetidas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, de reanudar los ataques contra Irán.

Un comunicado conjunto de los países ‌mediadores, Qatar y Pakistán, indicó que EEUU e Irán acordaron una hoja de ruta hacia un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días. Las conversaciones técnicas continuarán durante el resto de la semana en el complejo turístico suizo de Bürgenstock, propiedad de Qatar, según el comunicado, difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

Las partes acordaron un mecanismo para poner fin a los combates en Líbano y abrieron una línea de comunicación para ayudar a garantizar el paso seguro de los buques comerciales por el estrecho en disputa, según el comunicado.

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El vicepresidente de EEUU, JD Vance, inició el domingo las conversaciones con altos cargos iraníes en virtud de un memorando de entendimiento alcanzado la semana pasada para prorrogar, al menos durante otros 60 días, el frágil alto el fuego vigente desde abril. Las conversaciones se prolongaron hasta la madrugada del lunes.

En una publicación ​en redes sociales, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, ⁠Abás Araqchi, dijo que su país había conseguido exenciones para las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, la liberación de algunos activos congelados y la puesta en ‌marcha de un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán.

La Casa Blanca no hizo ningún comentario inmediato cuando se le preguntó si ⁠las conversaciones de alto nivel habían concluido por el momento.

Justo antes de que las conversaciones comenzaran ⁠oficialmente el domingo, Fox News informó de que Trump había dicho a los representantes iraníes que "no tendrán país" si intentaban volver a cerrar el estrecho. Trump también reiteró una amenaza anterior de que EEUU se haría con el control de la vía navegable y posiblemente cobraría su propio peaje, según Fox News.

Trump dijo que había aceptado el memorando ⁠de entendimiento de la semana pasada para evitar una depresión económica mundial provocada por los elevados precios del petróleo a raíz del cierre del estrecho. ​Los precios del petróleo se habían desplomado durante la semana pasada hasta niveles no vistos desde que comenzó la guerra ‌el 28 de febrero con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Tras el ‌comunicado, los futuros del crudo Brent caían aún más, bajando más de 1 dólar hasta situarse en 79,44 dólares el barril.

Fuentes estadounidenses e iraníes ofrecieron versiones ⁠distintas de las conversaciones mantenidas en Suiza.

La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim, basándose en una fuente bien informada, dijo que, tras hacerse públicas las amenazas de Trump, la delegación iraní se negó a regresar a la sala donde se celebraban las conversaciones, aunque se seguían intercambiando mensajes a través de mediadores pakistaníes y qataríes.

Según la fuente de Tasnim, los iraníes afirmaron que el inicio de las negociaciones sobre asuntos nucleares requería el cumplimiento de otras partes del memorando de entendimiento, incluida la liberación de los activos ​congelados y las exenciones estadounidenses ‌que autorizan las exportaciones de petróleo iraní.

"Los iraníes nunca se marcharon y siguen aquí reuniéndose y negociando hasta bien entrada la noche", dijo a Reuters un diplomático estadounidense que participó en las conversaciones. "Hemos hablado del estrecho, de Líbano, de asuntos nucleares y de los detalles de la aplicación del memorando de entendimiento, entre otros temas".

El acuerdo prevé la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para los envíos energéticos mundiales, y el cese de todas las hostilidades, incluso en Líbano, donde Israel ha seguido lanzando ataques mortales mientras Hezbolá, aliado de Irán, ataca objetivos israelíes.

Irán, que alegó que EEUU no ⁠había cumplido su compromiso de detener los combates en Líbano, dijo el fin de semana que había vuelto a bloquear el tráfico marítimo a través del estrecho y que las conversaciones del domingo no abordarían temas importantes como el programa nuclear iraní.

En las conversaciones celebradas en Suiza, donde cargos estadounidenses e iraníes se reunieron en presencia de mediadores qataríes, Vance restó importancia al impacto de la violencia en Líbano y dijo que se habían logrado avances para poner fin a las hostilidades en ese país.

"Estas cosas siempre son un poco complicadas", dijo.

De vuelta en EEUU, Trump amenazó con reanudar los ataques contra Irán si este no controlaba a sus aliados.

"Irán debe impedir de inmediato que sus SOCIOS, muy bien pagados, causen problemas en Líbano", escribió Trump en redes sociales, refiriéndose aparentemente a Hezbolá. "Si no lo hacen, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que hicimos la semana pasada, ¡¡¡pero todavía más fuerte!!!"

Mientras ‌Trump amenazaba a Irán, Vance dijo a los periodistas que el presidente de EEUU les había pedido que pasaran página "para transformar nuestra relación con el pueblo iraní".

Un diplomático estadounidense dijo el domingo por la noche que las conversaciones incluyeron "aclarar algunos de los mensajes confusos de Irán sobre el estrecho y crear mecanismos para evitar conflictos que garanticen que el estrecho permanezca totalmente abierto".

IRÁN SEÑALA A LÍBANO COMO MOTIVO PARA CERRAR EL ESTRECHO

A pesar del anuncio de un nuevo alto el fuego en Líbano el viernes, apenas ha habido indicios de que los combates en la zona vayan a terminar. Irán dijo el sábado que, como consecuencia de ello, había vuelto a cerrar el estrecho, cuyo cierre durante casi cuatro meses provocó ‌la mayor interrupción del suministro energético mundial de la historia.

El domingo atravesaron el estrecho cinco buques, lo que supone un fuerte descenso respecto a los 26 avistados el día anterior, según datos de la empresa de análisis Kpler. Es posible que estos datos no incluyan a los buques que apagan sus transpondedores mientras navegan por el golfo Pérsico.

El domingo pareció ser el día ‌más tranquilo en Líbano desde hacía tiempo, ⁠sin que se registraran incidentes violentos de mayor envergadura al caer la noche, tras dos días de intensos ataques israelíes y disparos de los combatientes de Hezbolá contra posiciones israelíes.

Más de un millón de personas han huido de sus hogares en Líbano desde que Israel invadió el ​país en marzo para perseguir a los combatientes de Hezbolá que disparaban a través de la frontera en apoyo de Teherán.

Periodistas de Reuters presentes el domingo en el sur de Líbano observaron uno de los tráficos más intensos desde la firma del memorando, con residentes que regresaban a sus hogares. Algunos se paraban junto a los vehículos atascados en la autopista y agitaban banderas de Hezbolá.

Con información de Reuters