La confianza en el Gobierno repuntó en junio y cortó una racha de cinco meses en baja

La confianza de la ciudadanía en el gobierno de Javier Milei registró una recuperación durante junio y puso fin a una serie de cinco meses consecutivos de caídas. Así lo reflejó el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que mostró una mejora del 3,9% respecto de mayo.

De acuerdo con el relevamiento, el indicador alcanzó los 2,07 puntos sobre una escala de 0 a 5. Se trata del primer avance mensual de 2026 luego de un período marcado por retrocesos consecutivos en la percepción pública sobre la gestión nacional.

Pese a la recuperación observada en junio, el nivel de confianza sigue mostrando un deterioro en la comparación interanual. El índice se ubicó un 11,4% por debajo del registrado en el mismo mes de 2025 y acumula una caída del 16,1% desde fines del año pasado.

El primer repunte del año

El informe marca un cambio de tendencia después de varios meses negativos. Durante 2026, el índice había mostrado descensos en enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%). El resultado de junio representa el primer dato positivo del año.

Según el estudio, la mejora estuvo impulsada principalmente por una mejor valoración de aspectos vinculados con la eficiencia gubernamental, la capacidad para resolver problemas y la percepción sobre la preocupación por el interés general. En contraste, la evaluación de la honestidad del Gobierno permaneció prácticamente sin cambios, mientras que la valoración general de la gestión mostró una leve baja.

Cómo se ubica Milei frente a otros presidentes

La medición también permite comparar el desempeño de distintas administraciones en momentos equivalentes de sus mandatos.

A treinta meses del inicio de la gestión libertaria, el nivel de confianza de Javier Milei se ubicó apenas por encima del que registraba Mauricio Macri en el mismo período de gobierno. Mientras el actual presidente alcanzó 2,07 puntos, el exmandatario de Juntos por el Cambio tenía 2,04 puntos.

Sin embargo, el indicador continúa por debajo del nivel que exhibía Néstor Kirchner en esa misma etapa de su gestión, cuando alcanzaba 2,42 puntos.

Al mismo tiempo, los valores actuales siguen siendo superiores a los registrados por Cristina Fernández de Kirchner en sus dos mandatos y por Alberto Fernández al cumplir treinta meses de gobierno.

Un contexto de señales mixtas

El repunte de la confianza se produce en un contexto en el que algunos indicadores de expectativas económicas también mostraron mejoras durante junio. Días atrás, el Índice de Confianza del Consumidor registró una suba mensual superior al 6%, con avances en todas las regiones del país y en distintos niveles de ingreso.

No obstante, tanto la confianza en el Gobierno como la percepción de los consumidores continúan por debajo de los niveles observados un año atrás, lo que refleja que persisten dudas sobre la evolución económica y social en los próximos meses.

De esta manera, el dato de junio aparece como una señal de alivio para el oficialismo después de varios meses de desgaste, aunque todavía insuficiente para revertir completamente la tendencia descendente que predominó durante buena parte de 2026.