Selección de Irán deja nota de agradecimiento en vestuario de Los Ángeles tras el empate con Bélgica en Mundial

Irán dejó el domingo un mensaje en el vestuario del SoFi Stadium en el que agradeció a Los Ángeles su hospitalidad durante el Mundial y afirmó que se marcha con dignidad tras el empate a 0-0 con Bélgica, que mantuvo vivas sus esperanzas de pasar a la fase eliminatoria.
Los Ángeles ha acogido hasta ahora los dos partidos de Irán en el Grupo G, y el equipo regresaba a su base en Tijuana (México) entre un partido y otro.
Irán ha pasado el torneo con base en Tijuana, desplazándose a Estados Unidos para disputar sus partidos debido a las restricciones relacionadas con su estancia en el país, mientras que a varios miembros del cuerpo técnico y directivos de la selección iraní se les ha prohibido la entrada.
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Las autoridades estadounidenses han señalado que se seguirán evaluando los preparativos de viaje de la selección, mientras continúan las conversaciones para flexibilizar algunas restricciones.
"Desde la antigua Persia de hace miles de años hasta el Irán civilizado de hoy, el espíritu de Irán sigue vivo y firme. Gracias, Los Ángeles, por su hospitalidad", rezaba la nota manuscrita, difundida por la Federación Iraní de Fútbol.
"Llegamos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y nos marchamos con dignidad", agregó.
La nota también agradecía a los aficionados iraníes que dieron su «corazón, voz y alma» por el equipo durante los dos partidos y concluía con un llamamiento a la paz, el respeto y la amistad entre todas las naciones.
El seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, ha criticado en repetidas ocasiones las restricciones de viaje impuestas al equipo, afirmando que este se ha enfrentado a dificultades que ningún otro equipo ha tenido que soportar.
Irán, que empató a 2-2 con Nueva Zelanda en su primer partido en el SoFi Stadium, disputará su último encuentro de la fase de grupos contra Egipto en Seattle.
(Escrtito por Hatem Maher, edición de Peter Rutherford. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco.)