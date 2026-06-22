Selección de Irán deja nota de agradecimiento en vestuario de Los Ángeles tras el empate con Bélgica en Mundial

​Irán dejó el domingo un mensaje en el vestuario del SoFi Stadium en el que ‌agradeció a Los ‌Ángeles su hospitalidad durante el Mundial y afirmó que se marcha con dignidad tras el empate a 0-0 con Bélgica, que mantuvo vivas sus esperanzas de pasar a la fase eliminatoria.

Los Ángeles ha acogido hasta ahora los dos partidos de ​Irán en el ⁠Grupo G, y el equipo regresaba a su ‌base en Tijuana (México) entre un partido ⁠y otro.

Irán ha pasado el ⁠torneo con base en Tijuana, desplazándose a Estados Unidos para disputar sus partidos debido a las restricciones ⁠relacionadas con su estancia en el país, ​mientras que a varios miembros del ‌cuerpo técnico y directivos de ‌la selección iraní se les ha prohibido ⁠la entrada.

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Las autoridades estadounidenses han señalado que se seguirán evaluando los preparativos de viaje de la selección, mientras continúan las conversaciones para flexibilizar algunas ​restricciones.

"Desde la ‌antigua Persia de hace miles de años hasta el Irán civilizado de hoy, el espíritu de Irán sigue vivo y firme. Gracias, Los Ángeles, por su hospitalidad", rezaba ⁠la nota manuscrita, difundida por la Federación Iraní de Fútbol.

"Llegamos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y nos marchamos con dignidad", agregó.

La nota también agradecía a los aficionados iraníes que dieron su «corazón, voz y alma» por el equipo durante los dos ‌partidos y concluía con un llamamiento a la paz, el respeto y la amistad entre todas las naciones.

El seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, ha criticado en repetidas ocasiones las restricciones de viaje impuestas al ‌equipo, afirmando que este se ha enfrentado a dificultades que ningún otro equipo ha tenido que soportar.

Irán, que ‌empató a 2-2 ⁠con Nueva Zelanda en su primer partido en el SoFi Stadium, disputará su ​último encuentro de la fase de grupos contra Egipto en Seattle.

(Escrtito por Hatem Maher, edición de Peter Rutherford. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco.)