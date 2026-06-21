Con quince paradas, Room lleva a Curazao a hacer historia en el Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador vs Curazao - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 20 de junio de 2026. Eloy Room, de Curazao

El arquero de Curazao Eloy Room necesitó dos minutos para realizar una de las paradas más impresionantes del Mundial hasta ahora, al detener a corta distancia un remate ‌del delantero ecuatoriano Enner Valencia y ‌marcar el tono de una actuación definitoria para su carrera que hizo historia el sábado.

Room realizó 15 paradas en el empate 0-0 con Ecuador en el Grupo E, la mayor cantidad en un partido de 90 minutos en la historia del torneo, y llevó al país más pequeño que haya disputado un Mundial —con una población de unos 156.000 habitantes— a su primer punto.

Curazao se unió a Cabo Verde, otro debutante en el torneo, en la aparición de héroes inesperados bajo los tres palos, después ​de que Vozinha, del país ⁠africano, ayudara a contener a la poderosa España en un empate 0-0 en su partido ‌inaugural del Grupo H.

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Room, de 37 años y el jugador de más edad de ⁠la selección de Curazao, resistió la presión incesante de ⁠Ecuador, con paradas a disparos que incluyeron un intento de John Yeboah desde 18 metros en el minuto 41 y un cabezazo de Valencia en la segunda parte.

Sólo Tim Howard, de Estados Unidos, ha ⁠registrado más paradas en un solo partido de un Mundial, con 16 en una derrota ​en la prórroga ante Bélgica en los octavos de final de ‌la edición de 2014.

"No pensaba en eso durante ‌el partido", dijo Room a periodistas, aunque bromeó diciendo que le molestaba no haber podido ⁠alcanzar la marca de Howard. Describió el empate como un esfuerzo de equipo.

Hernán Galíndez, arquero de Ecuador, dijo que Room había disputado el partido de su vida contra el conjunto sudamericano.

"ESTO ES HISTORIA"

La historia del fútbol no es ajena al arquero de Curazao.

En 2019, Room realizó más de una decena ​de paradas en la ‌primera victoria de su país en la Copa Oro, ante Honduras. Brillar en el mayor escenario, sin embargo, supuso un hito adicional para el país de unos 156.000 habitantes, y un logro personal.

Room, nacido en Países Bajos, dijo a la FIFA en una entrevista a comienzos de este año que la razón por la que decidió jugar ⁠por Curazao fue que soñaba desde pequeño con llegar al Mundial con el país.

Quedó habilitado para representar a Curazao a través de su padre y dijo que solía visitar el país de vacaciones en su juventud. Patrick Kluivert se puso en contacto con él para sumarse al equipo en 2015, cuando el exinternacional neerlandés dirigía al conjunto.

Las redes sociales también reflejaron el impacto de su actuación, con la cuenta de Instagram de Room saltando a unos 700.000 seguidores desde menos de 100.000 antes del partido, un auge similar al ‌que le ocurrió a Vozinha, de Cabo Verde.

Nacido cerca de la frontera con Alemania, Room, de 1,91 metros, juega para el Miami FC en el USL Championship, pero pasó la mayor parte de su carrera en el club neerlandés Vitesse. También jugó para Columbus Crew en la MLS y para el PSV Eindhoven en la Eredivisie.

Curazao es un país constituyente autónomo dentro del Reino de Países Bajos y el partido ‌convocó a la realeza.

Con el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima de Países Bajos presentes en el encuentro, el propio Room se convirtió en realeza para Curazao. Dijo que los monarcas celebraron bailando con el equipo ‌después del partido y ⁠que la reina incluso lo besó.

"¡Curazao! ¡Conseguimos un punto! ¡Esto es historia!", gritó un periodista del país caribeño mientras saltaba en la tribuna de prensa tras el pitido final ​en Kansas City.

El seleccionador Dick Advocaat dijo a la prensa que su equipo quizá necesitaba que Ecuador se quedara con cuatro jugadores menos para ganar. Al final, un hombre llamado Room fue suficiente para asegurarles un empate histórico.

Con información de Reuters