Milei acelera su agenda de reformas tras anunciar cambios en el Banco Central

Tras el anuncio de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Gobierno puso en marcha una nueva etapa de su agenda legislativa y política para el segundo semestre. En el oficialismo prevén que el proyecto avance por la Cámara de Diputados, mientras preparan el envío escalonado de otras iniciativas económicas e institucionales al Congreso. En paralelo, la Casa Rosada intensifica las conversaciones con gobernadores para reunir respaldos parlamentarios y busca que la suspensión de las PASO quede definida antes de octubre, en línea con el cronograma electoral previsto para 2027. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.