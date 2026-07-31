Tras el anuncio de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Gobierno puso en marcha una nueva etapa de su agenda legislativa y política para el segundo semestre. En el oficialismo prevén que el proyecto avance por la Cámara de Diputados, mientras preparan el envío escalonado de otras iniciativas económicas e institucionales al Congreso. En paralelo, la Casa Rosada intensifica las conversaciones con gobernadores para reunir respaldos parlamentarios y busca que la suspensión de las PASO quede definida antes de octubre, en línea con el cronograma electoral previsto para 2027. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei acelera su agenda de reformas tras anunciar cambios en el Banco Central
La Casa Rosada busca avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y proyecta una serie de iniciativas para el segundo semestre. También negocia apoyos con gobernadores y la suspensión de las PASO.
Hace 5 minutos
Sindicatos se presentan en el CIDH para frenar la Reforma Laboral de Milei
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) denunciará el martes 4 de agosto al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los presuntos efectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
El FreSU formalizará una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hace 2 horas
La oposición repudió la reforma del BCRA de Milei: "No se utiliza en ningún país"
Economistas y dirigentes cuestionaron el paquete de medidas del Presidente para asemejar el accionar de la entidad monetaria al de su similar de Perú y penar la emisión monetaria.
Tras el anuncio por Cadena Nacional del presidente Javier Milei de la reforma de la carta Orgánica del Banco Centra de la República Argentina (BCRA), el "grillete fiscal" y la desregulación del mercado de capitales y seguros, economistas y otras voces de la oposición salieron a cruzar las iniciativas que buscan establecer un sistema similar al de Peru: con restricciones en el accionar de la entidad monetaria, entronización a sus autoridades y penas a la emisión monetaria.
Hace 2 horas
Milei y el poder concentrado quieren usar al BCRA para blindar el rumbo económico
El verdadero impacto de la modificación de la Carta Orgánica del BCRA es el armado de una estructura legal más compleja, que incluye la retrógrada reforma laboral, la libertad de ventas de tierras y la modificación de la ley de Glaciares que busca blindar a los capitales extranjeros que llegaron con esta gestión.
El presidente Javier Milei anunció este jueves una reforma del rol del Banco Central que busca limitar la capacidad de cualquier futuro gobierno que quiera orientar su política monetaria y cambiaria a favor del desarrollo productivo y para garantizar un crecimiento económico con mayor equidad social. Los cambios que mandará al Congreso forman parte de una estructura legal más amplia, cuya principal misión es blindar a perpetuidad los beneficios que entregó a los capitales multinacionales que llegaron con su gestión para la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales.
Hace 2 horas
En la previa a la extranjerización de la tierra, se largará el debate por el Super RIGI
El miércoles, tres comisiones de la Cámara alta se reunirán para debatir el proyecto que habilita iniciativas de "nuevas actividades económicas". Qué necesita el oficialismo para el dictamen.
La semana que viene se reactivará la actividad en el Congreso, tras el fin del receso informal de invierno, con la reanudación, el jueves, de la sesión del Senado por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita la extranjerización de la tierra. Sin embargo, un día antes, las comisiones de la Cámara alta comenzarán el debate del denominado "Super RIGI", que ya tiene media sancíón en Diputados.
Hace 9 horas
Alerta Misiones: la cara más extrema de la extranjerización de la tierra
Es la provincia con mayor cantidad de tierras en manos de extranjeros. En Puerto Libertad, a la vera del Paraná, el 80% de las tierras rurales pertenecen a Arauco, una empresa forestal chilena. El intendente quiere comprarle 10 hectáreas hace dos años para un parque industrial, pero como las decisiones se toman afuera no se concreta la operación.
Hace 9 horas
La historia de la extranjerización de la tierra: del auge menemista a la regulación K
El proceso puede rastrearse desde la ola migratoria de fines de siglo XIX, pero fue a partir de los años noventa y post 2001 que se agudizó. La regulación que le puso un límite y que ahora Javier Milei quiere borrar.
Hace 9 horas
La mayoría ve una mala situación económica, pero Milei se mantiene competitivo
Un nuevo sondeo nacional muestra que seis de cada diez argentinos califican como mala o difícil su situación económica y predomina la idea de que lo peor aún no pasó. Sin embargo, el Presidente conserva competitividad de cara a las elecciones de 2027.
Hace 11 horas
Todos los anuncios que realizó Javier Milei en Cadena Nacional
Este jueves por la noche, el mandatario anunció una serie de reformas, entre las que se destaca la modificación de la Carta Orgánica del BCRA.
Todos los anuncios que realizó Javier Milei este jueves por Cadena Nacional.
Hace 12 horas
La sesión del despojo
La coincidencia entre el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el proyecto impulsado por Carolina Losada para aumentar las penas por las llamadas denuncias falsas revela algo más profundo que una negociación parlamentaria. Desde los feminismos comunitarios, ambos proyectos pueden leerse como parte de una misma ofensiva sobre los cuerpos y los territorios.
Hace 13 horas
Milei pide blindar el BCRA y prohibir el déficit fiscal por ley: "Se apaga el Estado"
El Presidente dijo que será necesario que el Congreso consiga dos tercios en ambas cámaras para remover al presidente del Banco Central. El paquete de reformas también incluye la aplicación del mecanismo de shutdown, el cierre del Gobierno en caso de un défict fiscal sostenido en el tiempo.
Hace 13 horas
Lácteos, panificados y bebidas encabezaron la suba en alimentos de última semana de julio
El relevamiento de LCG registró un aumento de 0,7% en los alimentos y bebidas durante la última semana de julio. La variación mensual acumulada alcanzó el 3,4% y el promedio de las últimas cuatro semanas trepó al 2,7%, impulsado principalmente por los aumentos en lácteos, carnes y panificados.
Hace 15 horas
En un año, la deuda externa del sector privado tuvo un alza de USD 8000 millones
Al cierre del primer trimestre, el stock total de deuda externa del sector privado ascendía a los 112.000 millones de dólares, un alza de 300 millones en la comparación trimestral y de 8.095 millones en la comparación interanual. El 50% de esa deuda corresponde a empresas de un mismo grupo económico.
Hace 15 horas
La UBA advirtió que volvió a caer el empleo asalariado formal en abril
Un informe de la UBA reveló que el empleo asalariado formal volvió a caer en abril. El sector privado perdió 12.000 puestos y acumula 235.000 empleos menos desde noviembre de 2023.
Hace 15 horas
Milei, complicado: más de la mitad de los argentinos quiere "un cambio" en 2027
Una encuestadora preguntó si los argentinos prefieren cambio o continuidad de Gobierno para el próximo año. La polarización entre peronistas y libertarios es total, pero una gran mayoría se inclinaría por modificar el rumbo actual.