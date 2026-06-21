Ministro británico dice que Starmer está evaluando "realidades políticas" por desafío a su cargo

Imagen de archivo del primer ministro británico, Keir Starmer, durante una comparecencia ante los medios en los márgenes de la cumbre del G7, celebrada en Thonon-les-Bains, Francia.

​El ministro británico de Empresa, Peter Kyle, afirmó que el primer ministro Keir Starmer está reflexionando sobre las "realidades políticas" tras la elección al ‌Parlamento de su rival dentro del ‌partido, Andy Burnham, lo que plantea un posible desafío al liderazgo.

En declaraciones a los medios el domingo, Kyle afirmó que no tiene motivos para creer que Starmer tenga previsto anunciar su dimisión el lunes, pero que sería "de ilusos" no pensar que su cargo se encuentra amenazado.

"Hoy, como todos los días que conozco a Keir, está ahí fuera trabajando duro. Al mismo tiempo, también está tratando ​de crearse un espacio ⁠para poder pensar y reflexionar sobre las realidades políticas y los retos —y ‌las oportunidades— que se nos presentan", declaró Kyle en una ⁠entrevista con Sky News.

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Kyle no repitió el reciente ⁠argumento de Downing Street que asegura que Starmer tiene previsto hacer frente a cualquier desafío.

La amenaza a la posición de Starmer, que se ha ido gestando durante ⁠meses, se agudizó considerablemente el viernes, cuando el alcalde del Gran ​Mánchester, Andy Burnham, obtuvo un escaño en el Parlamento ‌que le permitirá presentar una candidatura formal ‌a la presidencia del partido.

La impopularidad de Starmer quedó al descubierto tras ⁠las fuertes pérdidas del partido gobernante en las elecciones locales de mayo, y las encuestas entre los miembros del Partido Laborista indican que Burnham ganaría dicha contienda.

El periódico The Observer informó a última hora del sábado que Starmer está ​discutiendo su ‌futuro con su esposa en la residencia oficial de Chequers antes de tomar una decisión definitiva, y que figuras destacadas del Partido Laborista esperan una declaración clara ya el lunes.

En respuesta a la noticia, una fuente del Gobierno afirmó que el primer ministro sigue centrado ⁠en la labor de gobernar.

Al ser preguntado sobre las informaciones que apuntan a que Starmer se está preparando para dimitir, Kyle declaró a Sky News: "No tengo motivos para creer que sean ciertas. Veo que hay mucha especulación al respecto".

Kyle se negó a entrar en detalles sobre lo que, según él, fue una conversación franca con Starmer el viernes, más allá de decir que fue larga y que "ni una sola vez (…) ‌preguntó por sus propios intereses. Siempre se habló del país".

En una entrevista posterior con la BBC, Kyle reconoció que el puesto de Starmer está en peligro.

"No quiero venir aquí y engañarme pensando que no hay ningún proceso, que no hay fuerzas en juego que estén desafiando al primer ministro como líder. Es evidente que es ‌así", afirmó.

La exministra Jess Phillips —partidaria del secretario de Salud, Wes Streeting, otro posible rival de Starmer— declaró a la BBC que "parece que hemos llegado al final del camino" y ‌que lo mejor ⁠sería que la salida de Starmer fuera "lo más digna posible".

Starmer ya había declarado anteriormente que se presentaría a cualquier contienda formal ​por el liderazgo del Partido Laborista que tuviera como objetivo sustituirlo.

Los aspirantes a la dirección deben conseguir el apoyo de 81 diputados laboristas —una quinta parte de los que ocupan un escaño— para presentar una candidatura oficial.

(Editado en español por Carlos Serrano)