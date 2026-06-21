Quién es la esposa de Gonzalo Montiel y cuántos hijos tienen: así es Karina Nacucchio

Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio se conocieron a través de las redes sociales y mantuvieron largas conversaciones antes de su primera cita

La vida personal de Gonzalo Montiel despierta cada vez más interés entre los fanáticos del fútbol argentino. Detrás del defensor que se convirtió en héroe de la Selección Argentina se encuentra Karina Nacucchio, su esposa y compañera de vida, con quien construyó una familia y una historia de amor que comenzó de una manera muy particular.

Cómo se conocieron Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio

La relación entre Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio nació lejos de las canchas y de los círculos habituales del fútbol. Según contó ella en una entrevista exclusiva con La Página Millonaria, el primer contacto se produjo a través de las redes sociales.

“Con Gonza nos conocimos por las redes hace seis años y medio. Hablábamos todos los días desde la mañana hasta la noche durante dos meses hasta que nos encontramos en Palermo y fuimos a comer unas tiritas de asado”, recordó.

Lo que comenzó como largas conversaciones virtuales terminó transformándose en una relación sólida. La conexión fue inmediata, aunque Karina reconoció que al principio tenía dudas sobre el futuro del vínculo.

“Después de la primera cita sentí que conectamos mucho pero no pensé que íbamos a seguir por un pensamiento negativo personal o prejuzgarlo a él. Pero pasando los meses en el departamento donde yo vivía cada día había más ropa de él que mía”, relató.

Con el paso del tiempo, la pareja consolidó una convivencia que se transformó en uno de los pilares fundamentales en la vida del futbolista.

Quién es Karina Nacucchio, la esposa de Gonzalo Montiel

Aunque adquirió notoriedad pública por su relación con Gonzalo Montiel, Karina Nacucchio suele mantener un perfil relativamente bajo en comparación con otras parejas de futbolistas.

A lo largo de los años se convirtió en una presencia constante en la carrera del defensor, acompañándolo en distintos momentos clave tanto dentro como fuera de las canchas. Durante el crecimiento profesional de Montiel, primero en River Plate y luego en Europa, Karina estuvo presente en cada etapa, compartiendo los desafíos y los cambios que implicó la carrera internacional del jugador.

La pareja también suele mostrar algunos momentos familiares en redes sociales, donde reciben constantemente mensajes de apoyo de los seguidores del campeón del mundo.

Más allá de la exposición mediática que rodea a Montiel, Karina ha optado por mantener gran parte de su vida privada alejada de los reflectores, priorizando la familia y la crianza de sus hijos.

La pareja construyó una relación sólida mientras el defensor desarrollaba su carrera entre River Plate, Europa y la Selección Argentina

Cuántos hijos tienen Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio

Uno de los capítulos más importantes en la historia de la pareja llegó con la formación de su familia.

Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio tienen dos hijos. El primero es Thiago, nacido en 2024, quien marcó el inicio de una nueva etapa para ambos como padres.

La familia volvió a agrandarse el 4 de mayo de 2026 con la llegada de Juanita. El nacimiento fue celebrado públicamente por la pareja a través de un emotivo mensaje compartido en redes sociales.

“Prometemos regalarte todo nuestro tiempo para compartir cada momento y hacerlo único. Te amamos con todo nuestro corazón, tesoro. Gracias a Dios por tu salud”, expresaron Gonzalo y Karina al darle la bienvenida a su hija.

La llegada de los dos niños fortaleció aún más el vínculo entre ambos y consolidó el proyecto familiar que comenzaron años atrás.

La frase que resume la historia de amor de la pareja

A lo largo de la entrevista con La Página Millonaria, Karina dejó una definición que refleja el recorrido compartido con el futbolista y la transformación que vivieron tras convertirse en padres. “Me enamoró dos veces, antes y después de ser padre”, aseguró.

La frase sintetiza una relación que creció junto con la carrera de Gonzalo Montiel, atravesó diferentes etapas y encontró en la familia un nuevo motivo para fortalecerse. Hoy, junto a Karina Nacucchio, el defensor disfruta de una etapa marcada por la estabilidad familiar, mientras continúa siendo una de las figuras más reconocidas del fútbol argentino.