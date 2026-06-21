La potencia ofensiva de Japón sale a relucir con el doblete de Ueda en el Mundial

Japón no contó con el lesionado mediapunta Takefusa Kubo para el partido del sábado del Mundial ante Túnez, pero su fluido ataque apenas lo notó, con Ayase Ueda anotando dos goles y dando una asistencia en una contundente victoria por 4-0.
Daichi Kamada y Junya Ito también marcaron, mientras Japón desarbolaba la defensa de Túnez para firmar una victoria con autoridad en el partido número 1.000 de los Mundiales.
También fue un momento histórico para el fútbol asiático, ya que Japón se convirtió en la primera selección del continente en marcar cuatro goles en un partido mundialista.
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"Preparamos bien lo que queríamos hacer y jugamos con agresividad", dijo Hajime Moriyasu a DAZN, y añadió que los hinchas japoneses y mexicanos en Monterrey habían dado un enorme impulso al equipo.
Japón y Países Bajos llegan ambos con cuatro puntos a la última jornada del Grupo F, con los neerlandeses por delante por goles anotados.
Para Túnez, la derrota supuso un final rápido y doloroso a su campaña.
Hervé Renard fue contratado después de una derrota por 5-1 ante Suecia con la esperanza de que el veterano entrenador pudiera impulsar una reacción, pero su primer partido al mando terminó con la eliminación a falta de un encuentro.
"Todavía tenemos un tercer partido por jugar, estamos en un Mundial y debemos seguir concentrados", dijo Renard. "Debemos ser profesionales hasta el final".
(Reporte de Janina Nuño Ríos en Ciudad de México; edición de Peter Rutherford; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)