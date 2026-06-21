Panamá y Croacia necesitan mejorar distintas facetas del juego antes de vital choque en Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Ghana vs Panamá - Estadio de Toronto, Toronto, Canadá - 17 de junio de 2026. El entrenador de Panamá, Thomas Christiansen

Panamá y Croacia se enfrentan el martes en un partido crucial del Grupo L del Mundial en ‌Toronto, que ninguno de ‌los dos equipos puede permitirse perder, ya que la clasificación para las rondas eliminatorias podría estar en juego dependiendo del resultado del otro partido de la zona que se disputa ese mismo día.

Panamá, que perdió en el debut 1-0 contra Ghana, sigue buscando su primera victoria en una Copa ​Mundial y se ⁠enfrenta a una ardua tarea para salir de un ‌grupo que también incluye a Inglaterra, una de ⁠las favoritas del torneo.

Panamá se mostró ⁠sólida en la primera mitad de su partido inaugural en Toronto, dominando la posesión del balón, pero acabó sufriendo una dolorosa derrota ⁠1-0 después de que Caleb Yirenkyi, de Ghana, ​anotara en el quinto minuto del tiempo ‌extra, pese a que tuvo 11 ‌intentos a la portería rival.

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Para superar a Croacia, Panamá ⁠probablemente necesitará que sus delanteros sean más incisivos en el último tercio del campo de lo que lo fueron contra Ghana.

Mientras tanto, Croacia cayó 4-2 ante Inglaterra en Dallas, ​un resultado ‌que, según el entrenador Zlatko Dalic, no dejó margen de error a su equipo.

"Es muy importante que estemos al nivel adecuado después de esta derrota", dijo Dalic. "No podemos permitirnos más errores".

Dalic también criticó duramente ⁠los "desastrosos" esfuerzos de su equipo para defender las jugadas a balón parado, después de que dos de los goles de Inglaterra se produjeran tras saques de esquina.

Desde que terminaron terceros en su debut en 1998, Croacia solo se ha perdido el torneo de 2010 y ha subido al podio en sus dos últimas ‌ediciones: fue subcampeón de Francia en 2018 y consiguió otro tercer puesto en 2022.

Es probable que la selección balcánica, que alcanzó el torneo de este año tras una fase de clasificación invicta antes de perder contra Inglaterra, esté liderada por Ivan Perisic ‌y Petar Musa.

Luka Modric, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de su país, hará todo lo posible ‌para ayudar a ⁠su equipo a aumentar sus posibilidades de avanzar.

Si Croacia pierde, quedaría eliminada si Ghana vence a ​Inglaterra, mientras que Panamá quedaría fuera de la contienda por la ronda eliminatoria si cae e Inglaterra vence a Ghana.

Con información de Reuters