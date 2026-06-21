El técnico de Irán critica las inconsistencias de la organización antes de enfrentar a Bélgica

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Irán - Carson Sports Park, Carson, California, EEUU - 20 de junio de 2026. El seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, durante la conferencia de prensa

El seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, criticó las condiciones cada vez más difíciles de preparación para el partido del domingo del Mundial contra Bélgica ‌y cuestionó por qué las ‌autoridades estadounidenses parecen dispuestas a ofrecer a su equipo una mayor flexibilidad de viaje para su último encuentro de la fase de grupos, pero no para sus compromisos iniciales.

Irán ha pasado el torneo concentrado en Tijuana, México, desplazándose a Estados Unidos para sus partidos del Grupo G debido a las restricciones en torno a su estancia en el país, un asunto que ha generado escrutinio a lo largo de todo el ​Mundial.

Funcionarios estadounidenses han dicho ⁠que los planes de viaje de la selección iraní seguirían siendo evaluados, mientras continuaban ‌las conversaciones para aliviar algunas restricciones.

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En declaraciones el sábado, Ghalenoei dijo ⁠que el nuevo calendario dejaba a su equipo ⁠con menos de 16 horas para prepararse y lo obligaba a acortar el entrenamiento antes de su duelo con Bélgica.

"Sólo pudimos entrenar la mitad del tiempo que normalmente dedicamos ⁠al entrenamiento", dijo a periodistas por medio de un intérprete. "Queríamos tener una preparación ​física y técnica óptima".

El entrenador dijo que la situación ‌era peor que antes del empate 2-2 de ‌Irán en su debut ante Nueva Zelanda. Señaló que antes de ese partido ⁠habían tenido 24 horas para entrenar.

"Las condiciones se han vuelto aún más difíciles", afirmó.

Ghalenoei reservó algunas de sus críticas más duras para lo que describió como una incoherencia en el trato a los planes de viaje de Irán.

Dijo que le habían comunicado ​que Irán tendría ‌un mayor control sobre sus preparativos antes de su último partido de la fase de grupos, en Seattle contra Egipto, el 26 de junio.

"Para el tercer partido, nos han permitido decidir y tomar nuestras propias decisiones con respecto a la planificación del viaje", afirmó. "Pero mi problema es: ¿por qué no ⁠nos dejaron venir antes también para los dos primeros partidos?"

"Si han podido hacer esto ahora, ¿por qué no lo hicieron para nuestro primer partido y para este partido?"

Ghalenoei, sin embargo, elogió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al organismo rector del fútbol mundial por intentar ayudar.

"Sé con certeza que la FIFA y el señor Infantino están haciendo todo lo posible para aliviar estos desafíos que afrontamos", dijo Ghalenoei. "Creo que la FIFA hizo todo lo posible ‌para minimizar los problemas que hemos enfrentado".

También agradeció a las autoridades estadounidenses por facilitar los procedimientos de llegada del equipo, pese a su frustración por el tiempo de preparación perdido.

"Una vez que entramos en Estados Unidos, se aseguraron de que todo saliera bien en la aduana", dijo. "Me gustaría agradecer a Estados Unidos por eso. Pero, lamentablemente, es nuestro tiempo ‌de entrenamiento lo que no nos dieron".

Bélgica, que abrió su campaña con un empate 1-1 ante Egipto, llega como favorita y tuvo más tiempo para instalarse antes del partido, según Ghalenoei. ‌El seleccionador iraní dijo ⁠que sus jugadores, no obstante, se centrarían en el fútbol.

"Miren a la selección de Bélgica. Llegaron ayer al mediodía. Han podido entrenar adecuadamente", ​dijo.

"El equipo belga es muy fuerte y muy respetado, y sin duda mañana será un partido difícil. Pero nosotros también somos iraníes y tenemos buenos jugadores con un gran potencial".

Con información de Reuters