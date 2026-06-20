Ataques israelíes dejan 16 muertos en Líbano pocas horas después del alto el fuego

Una densa columna de humo se eleva en una zona habitada vista desde Nabatieh, en el sur de Líbano.

Por Laila Bassam, Jana Choukeir, ​Maayan Lubell y Eman Abouhassira

BEIRUT/JERUSALÉN, 20 jun (Reuters) - Los ataques israelíes en Líbano causaron la muerte de al menos 16 personas el sábado, según informó la Defensa Civil ‌libanesa, pocas horas después de la ‌entrada en vigor de un alto el fuego con Hezbolá.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó de que aviones de combate y drones israelíes atacaron varios lugares del sur y del valle de la Bekaa. Israel afirmó que estaba respondiendo a los proyectiles lanzados por el grupo respaldado por Irán.

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Un responsable militar israelí afirmó que Hezbolá lanzó más de 50 proyectiles contra las fuerzas israelíes en el sur de Líbano durante la noche, ​lo que provocó ataques contra ⁠lo que calificó como "objetivos de Hezbolá".

El ejército israelí, que ha ocupado amplias zonas del ‌sur del Líbano, declaró en un comunicado que los ataques de Hezbolá ⁠constituyen repetidas violaciones del acuerdo de alto el ⁠fuego. Afirmó que sigue comprometido con la tregua de acuerdo con las directrices políticas y que responderá con firmeza a cualquier ataque contra civiles o tropas israelíes.

Hezbolá también afirmó que está ⁠comprometido con el alto el fuego, pero que responderá a cualquier intento de ​Israel de "apoderarse de territorio o ampliar su ocupación".

El grupo afirmó ‌que las fuerzas israelíes intentaron infiltrarse durante la ‌noche en la zona de la colina de Ali al-Taher, en el sur ⁠de Líbano. Señaló que sus combatientes se enfrentaron a ellas, tras lo cual Israel llevó a cabo ataques aéreos dentro y fuera de su zona operativa declarada.

Un alto cargo de Hezbolá afirmó que el grupo no permitirá a Israel "libertad de movimiento" en el territorio libanés ocupado, ​y añadió ‌que la resistencia seguirá siendo legítima mientras las fuerzas israelíes sigan presentes en el país.

Los ataques ponen de relieve la fragilidad de una tregua destinada a poner fin a meses de violencia creciente, así como de un acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán que depende, en parte, del fin ⁠del conflicto en Líbano.

Uno de los ataques israelíes más letales alcanzó un edificio residencial de tres plantas en la localidad sureña de Barish, en el distrito de Tiro, causando la muerte de un matrimonio y sus dos hijos, según un responsable municipal.

El ejército libanés afirmó que un ataque israelí causó la muerte de un soldado en la carretera de Kfarrumman a Nabatieh.

La portavoz militar israelí en lengua árabe afirmó que se podría alcanzar la calma si Hezbolá pusiera fin a ‌lo que ella describió como "actividades hostiles" y "violaciones de los acuerdos". Asimismo, indicó que la presencia de Israel en una zona de seguridad tiene como objetivo eliminar amenazas y desmantelar la infraestructura de Hezbolá, no causar daño a la población civil.

Un funcionario estadounidense afirmó que la tregua entró en vigor a las 16:00 hora local (1300 GMT) del viernes, y un alto cargo israelí ‌y dos fuentes de Hezbolá confirmaron el acuerdo.

El Ministerio de Salud libanés dijo que 3.912 personas han perdido la vida en los ataques israelíes desde el 2 de marzo, entre ellas personal sanitario, mujeres ‌y niños. Las autoridades ⁠israelíes afirman que al menos 32 soldados y cuatro civiles han perdido la vida.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán anunciado esta semana exige ​el cese inmediato y permanente de las operaciones militares de las partes y sus aliados en múltiples frentes, incluido Líbano.

Israel, que no participó en dichas negociaciones, se ha opuesto a las disposiciones que, según afirma, podrían limitar su campaña en Líbano.

(Editado en español por Carlos Serrano)