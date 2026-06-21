El seleccionador japonés Moriyasu elogia a Kamada tras su destacada actuación en su nuevo puesto

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Túnez vs Japón - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 20 de junio de 2026. El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, llega al estadio antes del partido

El seleccionador japonés, Hajime Moriyasu, se mostró encantado con la actuación ‌de su ‌equipo tras la victoria por 4-0 sobre Túnez el sábado en Monterrey. Japón dominó durante todo el partido pese a la ausencia del lesionado mediapunta Takefusa Kubo.

La victoria acercó a Japón ​un paso ⁠más a la clasificación para los ‌dieciseisavos de final, al ⁠tiempo que eliminó a ⁠Túnez.

• "Era nuestro segundo partido del Mundial, un encuentro de alta tensión y que seguían ⁠personas de todo el mundo. ​Estoy muy feliz de ‌que pudiéramos asegurar una ‌victoria en un partido así", dijo.

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• "Como ⁠equipo, ver que los jugadores sufren lesiones es, por supuesto, muy lamentable y un golpe doloroso. Sin ​embargo, hemos ‌construido este plantel en torno al concepto de que quien salga al campo puede ganar, y de que cualquier dupla que ⁠se forme puede funcionar eficazmente".

• "Daichi (Kamada) ha sido utilizado sobre todo como mediocentro defensivo recientemente, pero, teniendo en cuenta la situación actual de nuestro equipo, hoy le pedimos que pasara a la posición de ‌segundo delantero. La idea era sacar a relucir sus fortalezas y que controlara el ataque y la defensa del equipo desde esa posición adelantada".

• "Ko Itakura ‌y Takehiro Tomiyasu también han desempeñado papeles centrales en nuestro proceso de construcción del ‌equipo hasta ⁠ahora. Siempre los hemos considerado jugadores capaces de competir al ​verdadero nivel de un Mundial".

Con información de Reuters