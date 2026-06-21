"Lucharon como leones": Advocaat celebra con orgullo el primer punto de Curazao en un Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador vs Curazao - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 20 de junio de 2026. El entrenador de Curazao, Dick Advocaat, habla con Joshua Brenet

Mientras los jugadores de Curazao celebraban el sábado su primer punto en un Mundial tras empatar 0-0 con ‌Ecuador, los pensamientos del entrenador ‌Dick Advocaat viajaban a las calles, los bares y los hogares de la pequeña isla caribeña, donde el país de 156.000 habitantes festejaba.

El exseleccionador de Países Bajos dijo que el resultado, asegurado gracias a las 15 paradas del arquero Eloy Room, era una recompensa para unos hinchas que nunca perdieron la fe pese a la dura derrota por 7-1 ​ante Alemania en su ⁠debut mundialista seis días antes.

"La gente de Curazao nos ha dado ‌su apoyo desde el principio", dijo Advocaat. "En particular la ⁠semana pasada, después del 7-1, la gente ⁠seguía celebrando en la isla y estaba llena de alegría".

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"Esta noche fue una locura. Así que creo que, por la gente cuya vida no siempre ⁠es tan fácil, de verdad deseo que celebren este éxito".

Advocaat ​dijo que la cálida recepción que recibieron los ‌jugadores tras la derrota ante Alemania ‌dejó una impresión duradera y ayudó a impulsar su respuesta ante ⁠Ecuador.

Y aunque se había emocionado hasta las lágrimas durante el partido contra Alemania, el entrenador de 78 años estuvo relativamente tranquilo el sábado.

"Hoy no estuve tan emocionado, no como durante el primer partido, en absoluto hoy, ​porque sentí ‌que estábamos jugando el encuentro de manera adecuada, y entonces no tienes por qué emocionarte", dijo.

"Lo que sí despertó emociones durante el primer partido fue el hecho de que habíamos perdido 7-1 y que el público fue tan entusiasta al recibir ⁠a los jugadores. Normalmente, en un caso así (te critican), pero ocurrió lo contrario".

"(El equipo) se lo devolvió hoy al público. Me pareció un momento maravilloso de vivir".

Para muchos observadores, la goleada sufrida por Curazao en su estreno pareció confirmar los temores de que el torneo ampliado de la FIFA, con 48 equipos, produciría una serie de encuentros desiguales.

Advocaat, sin embargo, dijo que la actuación ‌de su equipo ante Ecuador mostró el verdadero nivel de sus jugadores.

"Quizá Alemania llegó demasiado pronto", dijo. "Ese día simplemente estaban fuera de nuestro alcance, pero hoy el equipo se plantó como debía haberse plantado".

"Lucharon como leones y entonces ves lo que puedes lograr ante un equipo que juega a ‌un nivel muy alto, con jugadores de un nivel individual muy alto".

Y con Curazao aún con vida de cara a su último partido de la fase de ‌grupos, Advocaat envió ⁠un mensaje a quienes celebraban en casa.

"¿Qué le diría a la gente? Sigan apoyándonos, sigan ayudándonos. Nos da alas", ​dijo. "Luchamos por el país".

Curazao jugará contra Costa de Marfil en su último partido del Grupo E, mientras que Ecuador se enfrentará a Alemania.

Con información de Reuters