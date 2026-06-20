Cómo la cálida acogida en el Mundial está haciendo que EEUU se gane el cariño de los hinchas

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - España vs Cabo Verde - La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, estrecha la mano de una aficionada de Cabo Verde en Town Field Park en Dorchester

Antes del ​Mundial, muchos aficionados internacionales veían con escepticismo la idea de que Estados Unidos fuera coanfitrión del mayor torneo del fútbol. Había preocupación por el acceso a visados, los altos costos, la violencia armada, la falta de interés local por el ‌deporte y otros factores.

Aunque esas inquietudes no se han ‌disipado por completo, a medida que el torneo se ponía en marcha las redes sociales se llenaban de publicaciones de aficionados que visitaban el país por primera vez y descubrían algo más positivo: una cultura distintiva de comercio abierto las 24 horas, recargas gratuitas de refrescos, alitas de pollo bañadas en salsa ranchera y una cálida bienvenida por parte de los estadounidenses.

"Conocí a estas dos chicas preciosas de Boston. Era el cumpleaños de una de ellas, estaba tomando cócteles. Le compré otro y no dejaban de decir '¡bienvenida a Boston, Massachusetts!'", contó Gail Nicholl, aficionada escocesa del Tartan Army, en un pub de Boston antes del primer partido de su selección contra Haití. "Ellas nos adoraron, ​nosotras las adoramos. (...) Todo el mundo es ⁠muy amable, muy agradable".

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"Algo nuevo para mí es lo amable y extrovertido que es todo el mundo", dijo un aficionado suizo ‌de Zúrich en un foro de Reddit lleno de elogios de turistas visitantes.

Está por verse si esa cobertura ⁠positiva puede reparar una reputación golpeada por un Gobierno a menudo confrontacional que ⁠ha proclamado con orgullo el "Estados Unidos Primero" y ha irritado a aliados como Canadá, Reino Unido, Alemania y otros.

Pero, según expertos en análisis deportivo, puede marcar una diferencia real.

"El pórtico de tu casa es lo primero que experimenta un visitante antes de entrar", dijo Darin ⁠White, fundador del Programa de Industria Deportiva de la Universidad de Samford, en Alabama, y exentrenador de fútbol.

"El deporte cumple ​esa misma función para ciudades, estados y países. A menudo es el primer encuentro significativo y ‌cargado de emoción que alguien tiene con un lugar en el ‌que quizá nunca había pensado demasiado".

Las investigaciones han indicado de forma constante que organizar un gran evento deportivo puede cambiar ⁠realmente estereotipos arraigados, añadió.

FUERA DE LAS RUTAS HABITUALES

Lo que resulta especialmente interesante del Mundial de 2026 es que está exponiendo a los visitantes internacionales a lugares fuera de los que suelen frecuentar los turistas: no sólo Nueva York, Los Ángeles y Orlando, sino Kansas City, Atlanta y Houston.

En Kansas City, los argentinos —para quienes comer asado es casi tan central para la cultura como el fútbol— se reunieron para probar ​la versión local de ‌carne a la parrilla con adobo seco.

"El asado argentino es mi favorito, pero este es realmente bueno", dijo Cristian Gastes, hincha argentino de visita.

En Dallas, el hincha alemán Maximilian Kirch, de Düsseldorf, también probó el asado y mostró su nuevo sombrero vaquero texano. "Por supuesto que quiero vivir más de esto", dijo.

"Hay algo distintivo en la calidez que se encuentra cuando uno se sale de las rutas habituales", dijo White.

"El hincha de Marruecos que recibió ayuda para encontrar su puerta ⁠de embarque en Dallas, o la familia de Alemania que recibió indicaciones de un desconocido en Seattle, esos momentos no llegan a los titulares. Pero están haciendo un trabajo real para la marca Estados Unidos".

Algunas de las preocupaciones planteadas antes del torneo aún persisten. El calor, especialmente en lugares como Miami, es duro para jugadores y aficionados, y aún queda un mes de verano hasta la final.

Aunque la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, dice que la asistencia a los partidos ha sido fuerte, los altos precios de las entradas y los viajes ya han disuadido a muchos de hacer el desplazamiento.

Y las restricciones o denegaciones de visados han dejado a algunos aficionados viendo los partidos por televisión en casa.

Los ‌ciudadanos de cuatro países participantes —Irán, Haití, Costa de Marfil y Senegal— han enfrentado prohibiciones parciales o totales de entrada a Estados Unidos, donde se juegan la mayoría de los partidos del Mundial.

Irán y Haití tienen importantes diásporas en Estados Unidos para alentarlos, aunque algunos se sienten divididos ante esa posibilidad. Pero Costa de Marfil y Senegal cuentan sólo con pequeñas comunidades en Estados Unidos.

Entran entonces los estadounidenses.

"Estoy en lo más alto de la grada, pero espero que puedan oírme allá abajo en la cancha", dijo la residente de Brooklyn Jessica Ambres, con una camiseta de ‌Senegal en el partido Francia-Senegal de esta semana en Nueva Jersey. Agregó que sentía una conexión con la diáspora africana como afroestadounidense.

En estadios de todo el país, los estadounidenses entraban en masa no sólo para apoyar a Estados Unidos o a los países de sus ancestros, sino también para alentar ‌a los equipos modestos y a ⁠aquellos sin grandes bases de aficionados.

Políticos y empresarios estadounidenses esperan que esa calidez sea recordada una vez que suene el pitazo final.

"Espero que el Tartan Army siga volviendo a Boston", dijo la alcaldesa de Boston, Michelle ​Wu. "Por supuesto, que lo pasen de maravilla durante los partidos ahora, pero nos encantaría verlos en cualquier temporada, cualquier año. Esta es su casa".

Con información de Reuters