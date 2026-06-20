Juez dictamina que esposa del presidente del Gobierno español será juzgada por cargos de corrupción

Imagen de archivo de un camión con imágenes del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, circulando por Madrid, España.

Un ​juez dictaminó el sábado que la esposa del presidente del Gobierno español, ‌Pedro Sánchez, deberá ‌ser juzgada por cargos de corrupción y no podrá salir del país.

Begoña Gómez está siendo investigada por las acusaciones de que utilizó su condición de esposa del mandatario para conseguir contratos de trabajo. Ella ​niega haber ⁠cometido ningún delito. La denuncia fue ‌presentada por grupos de extrema derecha.

El ⁠juez de instrucción Juan ⁠Carlos Peinado ordenó a Gómez que entregue su pasaporte, le prohibió salir de España y ⁠le exigió que se presente ante ​el tribunal dos veces ‌al mes.

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Este caso es una ‌de las varias investigaciones por corrupción ⁠que están a punto de llegar a juicio o que ya están siendo juzgadas y que pesan sobre Sánchez, ​uno de ‌los pocos líderes de izquierdas que quedan en Europa. Su nombre no ha aparecido en ninguno de los casos y ha afirmado que ⁠forman parte de una campaña para destituirlo de su cargo.

Varios aliados cercanos, entre ellos el exnúmero tres del Partido Socialista y el exministro de Transportes de Sánchez, están siendo investigados en casos relacionados con presuntas comisiones ilegales ‌vinculadas a obras públicas, contratos de petróleo y gas, y la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Todos ellos niegan haber cometido irregularidad alguna.

Por otra parte, la Audiencia Nacional ‌española está investigando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por las acusaciones de que dirigía ‌una red ⁠que se lucraba ejerciendo presión sobre las autoridades públicas en nombre ​de terceros, entre ellos la aerolínea Plus Ultra. Él niega las acusaciones.

Con información de Reuters