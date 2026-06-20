Imagen de archivo de una embarcación de goma usa por inmigrantes flotando en el mar al atardecer, vista desde el buque de búsqueda y rescate "Sea-Watch 5" en el Mediterráneo central, frente a las costas de Libia.

Los cadáveres de al menos 15 migrantes, entre ellos una niña, ‌han aparecido en ‌la costa mediterránea oriental de Libia durante la última semana, tras el presunto naufragio de su embarcación, según informaron el sábado a Reuters fuentes de seguridad, de la Marina y médicas.

La embarcación transportaba a unas ​61 personas, ⁠según 10 supervivientes, indicó una fuente de ‌la Marina.

Los cadáveres fueron recuperados ⁠en varios puntos a ⁠lo largo de la costa de Tobruk, una ciudad cercana a la frontera con Egipto, ⁠añadieron las fuentes. Dos responsables de ​seguridad indicaron que los restos ‌se encontraban en avanzado ‌estado de descomposición y advirtieron de que ⁠aún podrían encontrarse más cuerpos.

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Las imágenes publicadas en Facebook por la Media Luna Roja de Tobruk mostraban a voluntarios con ​trajes ‌blancos de protección recuperando cadáveres de las costas rocosas y colocándolos en bolsas de plástico blancas.

Desde la caída de Muamar el Gadafi en un ⁠levantamiento respaldado por la OTAN en 2011, Libia se ha convertido en una ruta de tránsito para las personas que huyen del conflicto y la pobreza hacia Europa a través de peligrosas rutas que atraviesan el desierto ‌y cruzan el Mediterráneo.

La economía libia, dependiente del petróleo, también es un atractivo para los migrantes empobrecidos que buscan trabajo.

Por otra parte, el Centro de Medicina de Urgencias y Asistencia ‌de la ciudad de Khumas, que depende del Ministerio de Salud de la capital, Trípoli, ‌informó de ⁠que sus médicos atendieron a 13 inmigrantes después de que su ​embarcación naufragó frente a la costa.

Con información de Reuters