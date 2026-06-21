Japón golea 4-0 a Túnez en el partido número 1.000 de los Mundiales

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Túnez vs Japón - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 20 de junio de 2026. El japonés Junya Ito celebra tras marcar el tercer gol

Japón logró el sábado una contundente victoria por 4-0 ‌sobre Túnez en ‌el partido número 1.000 de los Mundiales y quedó a un paso de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que el conjunto norteafricano quedó eliminado ​tras sufrir ⁠su segunda derrota consecutiva en ‌el Grupo F.

Daichi Kamada ⁠abrió el marcador ⁠a los cuatro minutos, al empujar desde corta distancia un centro raso ⁠de Keito Nakamura, antes de ​que Ayase Ueda duplicara ‌la ventaja de ‌Japón en el minuto 30 con ⁠un potente disparo bajo hacia el rincón más alejado.

Japón mantuvo el control tras el descanso ​y ‌Ueda asistió a Junya Ito para el tercero con un pase bombeado antes de anotar de cabeza su ⁠segundo gol de la noche tras un centro desde lejos, lo que convirtió a Japón en el primer equipo asiático en marcar cuatro goles en un partido del Mundial.

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Japón ‌se une a Países Bajos con cuatro puntos, mientras que Túnez, que disputaba su primer partido bajo las órdenes del nuevo entrenador Hervé ‌Renard tras perder 5-1 ante Suecia, se convirtió en el tercer equipo ‌eliminado del ⁠torneo, junto con Haití y Turquía.

Con información de Reuters