Tras la goleada a Túnez, los hinchas de Japón limpian el estadio de Monterrey

Los hinchas japoneses presentes en el Estadio Monterrey celebraron el sábado la victoria de su selección por 4-0 sobre Túnez quedándose después para recoger basura de las gradas.
La práctica, conocida en Japón como "gomi hiroi", refleja el énfasis en asumir la responsabilidad por los espacios compartidos.
Ken Okawa, de 30 años, dijo que estaba feliz de llevar esta tradición a su primer partido mundialista, mientras se agachaba para recoger vasos desechados y otros residuos del suelo alrededor de su asiento.
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"Somos invitados en México", dijo. "Me han tratado de maravilla, así que esta es mi forma de mostrar mi agradecimiento".
La práctica se inculca desde una edad muy temprana en Japón, donde a los escolares se les enseña a limpiar sus propias aulas.
Miku Takeya, de 41 años, dijo que el hábito de recoger lo que ensucia se ha convertido en algo natural.
"Es una parte natural de nuestra cultura", afirmó. "Lo hacemos para asegurarnos de que todo lo que usamos quede limpio, de modo que la siguiente persona pueda utilizarlo cómodamente".
Las imágenes de hinchas japoneses limpiando los estadios después de los partidos de los Samuráis Azules durante el Mundial de este año se han vuelto virales.
Antes del partido del sábado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que había dispuesto la distribución de 20.000 bolsas de basura en el estadio durante el encuentro, así como en la Zona de Hinchas y otros sitios turísticos, tras solicitudes de hinchas japoneses, según medios locales.
Aunque esta práctica ha captado la atención mundial, muchos hinchas japoneses dicen que para ellos no tiene nada de extraordinario.
"Es sentido común en Japón", dijo Ichiro Oyo, de 27 años.
Aun así, Ryo Matsuoka, de 32 años, dijo que estaba orgulloso de llevar esta parte de la cultura japonesa al escenario mundial.
"Creo que es motivo de gran orgullo que esto se muestre en un estadio como este, donde están mirando personas de todo el mundo", afirmó.
Con información de Reuters