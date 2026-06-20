Fortaleciendo Sonrisas: Formosa celebró el programa provincial clave en el acceso a la salud bucal en el territorio

El Gobierno de Formosa llevó adelante el cierre de un nuevo ciclo del Programa Provincial Fortaleciendo Sonrisas con una jornada educativa y recreativa desarrollada en el centro de salud del barrio La Nueva Formosa, en la ciudad capital.

La actividad, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), tuvo lugar el pasado miércoles en el Escuela de Jardín de Infantes N° 27 (EJI), quienes, acompañados por sus docentes, compartieron distintas propuestas orientadas a promover el cuidado de la salud bucal desde edades tempranas.

Durante la jornada, los pequeños participaron de una charla sobre higiene oral, alimentación saludable y la importancia de realizar controles odontológicos periódicos. A través de actividades didácticas y contenidos adaptados a su edad, pudieron incorporar conocimientos vinculados al cuidado de los dientes y la prevención de enfermedades bucodentales.

Educación y acercamiento al sistema de salud

Como parte de la propuesta, los profesionales del centro de salud abrieron las puertas de sus consultorios para mostrar a los niños las tareas que desarrollan diariamente. La iniciativa permitió acercar a los estudiantes al funcionamiento del sistema sanitario y fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y el efector de salud.

El director del centro de salud, Felipe Benítez, destacó el valor de este tipo de acciones para fomentar hábitos saludables desde la infancia. "Los niños participaron con entusiasmo, aprendieron sobre el cuidado de su salud bucal y pudieron conocer de cerca el trabajo que realizan los distintos integrantes del equipo de salud", expresó en diálogo con Agenfor.

El programa “Fortaleciendo Sonrisas” tiene como objetivo promover la salud bucodental mediante acciones de prevención, educación, controles odontológicos y seguimiento, lo que favorece hábitos que contribuyan a una mejor calidad de vida.

Trabajo conjunto entre salud y educación

Benítez remarcó además que la propuesta permite articular acciones entre los establecimientos educativos y los centros sanitarios para fortalecer la prevención desde los primeros años de vida. "Brinda la posibilidad de trabajar junto a las instituciones educativas para que los niños incorporen conocimientos y conductas orientadas a prevenir enfermedades bucales y cuidar su salud desde temprana edad", señaló.

La jornada concluyó con la lectura de un cuento a cargo de los docentes del jardín y una merienda saludable compartida entre los estudiantes, los educadores y el equipo de salud, y pone en práctica algunos de los conceptos trabajados durante el ciclo.

Finalmente, el director valoró el compromiso de las familias, de la comunidad educativa y de los trabajadores sanitarios. "El trabajo conjunto permite alcanzar resultados muy positivos y acompañar de manera integral el crecimiento y desarrollo de nuestros niños", concluyó.