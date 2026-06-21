Undav podría ser titular con Alemania en el Mundial tras su doblete ante Costa de Marfil

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Alemania vs Costa de Marfil - Estadio Toronto, Toronto, Canadá - 20 de junio de 2026. Deniz Undav, de Alemania, celebra con Leroy Sané el sexto gol de su equipo

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, dijo que Deniz Undav podría ganarse su primera ‌titularidad en un ‌Mundial después de que la actuación decisiva del delantero en los minutos finales salvara a los cuatro veces campeones ante Costa de Marfil y los impulsara a las rondas eliminatorias por primera vez desde 2014.

El atacante del VfB Stuttgart salió desde el ​banquillo para marcar ⁠dos goles en la victoria por 2-1 de ‌Alemania en su duelo del Grupo E ⁠en un estadio lleno el ⁠sábado en Toronto, después de haber marcado también como suplente en su debut ante Curazao.

"Quizá pueda empezar ⁠la próxima vez. (...) Creo que a todos los ​jugadores les encantaría estar en el ‌once inicial, pero creo que ‌él está muy feliz tal como están las ⁠cosas ahora", dijo Nagelsmann a periodistas.

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Undav viene presentando argumentos sólidos para ser incluido en el equipo titular y sus goles del sábado no sólo ​desataron el ‌delirio de los aficionados alemanes, sino que ampliaron su notable racha goleadora a nueve tantos en sus últimos ocho partidos con Alemania.

Nagelsmann, que ha estado bajo presión para dar ⁠entrada a Undav como titular, reconoció el estado de forma del delantero, pero se mostró prudente ante la posibilidad de alterar su ritmo. El entrenador subrayó que marcar goles era lo más importante y que quizá no quiera arruinar la dinámica del atacante.

Undav, que terminó ‌la temporada como el segundo máximo goleador de la Bundesliga por detrás de Harry Kane, es el primer jugador alemán que marca en cada uno de sus dos primeros partidos mundialistas desde Miroslav Klose en 2002.

"Esta ‌es una victoria realmente importante. Hoy mostramos un gran carácter", dijo Undav a la prensa. "Queremos llegar lo más lejos ‌posible".

Alemania se ⁠enfrentará ahora a Ecuador en su último partido de la fase de grupos, mientras ​Costa de Marfil centrará su atención en la modesta Curazao.

Con información de Reuters