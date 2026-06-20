Milei viaja a Rosario con Adorni y se cruzará con Villarruel

Javier Milei ya está en viaje a Rosario para participar este sábado 20 de junio del acto por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional a la Bandera, donde también estará Victoria Villarruel. A la vez, el Presidente irá acompañado por Manuel Adorni, con quien intentarán realizar una foto de unidad junto al resto del gabinete.

El acto aniversario por el Día de la Bandera tendrá a solo 3 oradores: Pablo Javkin, intendente de Rosario, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, y el presidente Milei.

Cerca de Javier Milei se sentará parte de su gabinete, incluidos Manuel Adorni y Karina Milei, mientras que Victoria Villarruel estará junto a los funcionarios de Santa Fe.