Javier Milei participará este sábado 20 de junio del acto por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, Santa Fe, y ahí se cruzará con Victoria Villarruel. Junto al Presidente estará tanto su hermana y secretaria de Presidencia Karina Milei como Manuel Adorni, cada vez más complicado legal y políticamente, con quien intentarán realizar una foto de unidad para respaldarlo públicamente. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei viaja a Rosario con Adorni y se cruzará con Villarruel
El Presidente encabezará el acto por el Día de la Bandera en Rosario, se encontrará con Victoria Villarruel e irá acompañado por Manuel Adorni, con quien intentarán realizar una foto que demuestre unidad.
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Milei viaja con Adorni a Rosario, donde también estará Villarruel
Javier Milei ya está en viaje a Rosario para participar este sábado 20 de junio del acto por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional a la Bandera, donde también estará Victoria Villarruel. A la vez, el Presidente irá acompañado por Manuel Adorni, con quien intentarán realizar una foto de unidad junto al resto del gabinete.
El acto aniversario por el Día de la Bandera tendrá a solo 3 oradores: Pablo Javkin, intendente de Rosario, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, y el presidente Milei.
Cerca de Javier Milei se sentará parte de su gabinete, incluidos Manuel Adorni y Karina Milei, mientras que Victoria Villarruel estará junto a los funcionarios de Santa Fe.
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Horas después de que sea nombrado vocero presidencial, se viralizó una fuerte y extensa carta del flamante funcionario Adrián Ravier en la que cuestiona con dureza la "intolerancia" del presidente Javier Milei a la hora de relacionarse con otras personas. También le criticó sus "malas formas" para debatir con otros economistas y recordó una discusión en redes sociales en la que el líder libertario lo trató de "pelotudo" y "mierda humana".
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Fragilidad de hogares: cierre de empresas, menos empleo y salarios y récord de morosidad
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