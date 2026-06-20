Milei hará más cambios, ¿Menem vice 2027? y Mahiques ya se siente Procurador

Javier Milei empezó a mover las piezas luego del terremoto por el caso Adorni que llegó a su techo esta semana que pasó con la amenaza del PRO de echar al jefe de Gabinete en el Congreso. El Presidente anunció a su nuevo vocero, vació de poder al exresponsable de la comunicación y prepara más cambios.

El Gobierno hará más anuncios de modificaciones en las próximas horas, según pudo averiguar El Destape. Adrián Ravier ya se prepara para su nueva función como vocero, el lugar que ocupó históricamente Adorni.

Al exvocero le sacarán casi toda la estructura. Si bien está ratificado en su cargo, tal cual lo expresó Milei en su desayuno de viernes de casi seis horas junto a Adorni, el jefe de Gabinete tendrá su lugar limitado. Javier Lanari, su Nº2 dejará la Secretaría de Comunicación. Será anunciado la semana próxima. "Pobre Javi, lo tocó una difícil", afirmaron quienes lo conocen por haber asumido ese rol y tener que lidiar con el caso judicial de Adorni de principio a fin.

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Milei trató de alguna manera de hacer equilibrio con estos cambios y dejar contento a las dos tribus enfrentadas: la de Karina Milei y Santiago Caputo, ambos satisfechos con la designación de Ravier. Es que el nuevo vocero es parte de la Fundación Faro que conducen los Caputo (Santiago y su hermano, Francisco) y además tiene muy buena relación con el karinismo, sobre todo con Lule Menem, con quien trabajó codo a codo en la campaña en la provincia donde vive, La Pampa.

Pero sobre todo el movimiento de ayer de Milei deja un dato novedoso: Milei tomó una decisión y puso a alguien que él quería y que es plenamente suyo. Con Ravier cosecharon una gran relación en este último año. Ambos comparten la pasión por la economía.

Esta semana comenzó a circular la idea de Milei para 2027. Y tratar de saldar la gran incógnita: quién lo va a acompañar en el binomio en 2027, tras el descarte asegurado de Victoria Villaruel.

La persona que pica en punta para ese lugar es Martín Menem. En el Gobierno afirman que el presidente de la cámara de Diputados competirá por la gobernación en La Rioja pero saben que es muy probable que se vuelva con un resultado adverso. Algunos sueñan con un "Milei-Menem 2027".

En el karinismo dan un paso más y creen que Martín Menem podría funcionar como un sucesor de Milei en 2031 en caso de que el Presidente sea reelecto y no pueda competir. En el entorno de Menem lo niegan y aseguran: "Martín tiene seis años más como presidente de la cámara. Está muy cómodo y demostró que lo hace muy bien", le bajan el perfil a esa idea.

Dentro del karinismo hay un protagonista excluyente en esta última época y es Juan Bautista Mahiques. El ministro de Justicia, dicen entre los pasillos de la Casa Rosada, ya tiene todo listo para ser el nuevo Procurador General de la Nación. O sea, el nuevo jefe de los fiscales en reemplazo del interino Eduardo Casal.

Con la designación de los jueces federales votados en el Congreso logró contentar a casi todos dentro del mundillo judicial y ya tendría los votos del Senado (dos tercios) para ser el jefe de los fiscales.

Para no entorpecer con la interna, Mahiques tendría hasta el visto bueno del caputisimo, que impulsaba a Ariel Lijo en ese lugar. Pero Karina Milei le daría una prenda de cambio: un juez de la Corte Suprema.

Es que Javier Milei ya se convenció (¿o lo convenció Ricardo Lorenzetti, con quien se reúne asiduamente?) que hay que completar la Corte con los cinco jueces. Los recomendados por el caputismo y el juez del máximo tribunal son: Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, y Karina Perilli, de Tribunal Penal Económico.

Javier y Karina habrían dado el visto bueno para proponer por lo menos uno de esos dos nombres para la Corte Suprema: Borinsky. Un toma y daca judicial entre ambas tribus de la Rosada para dejar a todos contentos.