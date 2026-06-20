Nueve personas siguen en estado crítico tras fatal accidente ferroviario ocurrido en Reino Unido

Agentes de policía en el lugar de un accidente en el que se vieron implicados dos trenes cerca de Bedford, Reino Unido. 20 de junio de 2026. REUTERS/Chris J Ratcliffe

​Nueve personas siguen en estado crítico tras un accidente ferroviario ocurrido el ‌viernes cerca de ‌Bedford, a unos 100 kilómetros al norte de Londres, en el que falleció el maquinista de uno de los trenes.

Dos trenes de pasajeros con destino a Londres colisionaron alrededor de las 17.15 ​hora local (1615 GMT) ⁠del viernes. El maquinista de uno ‌de los trenes falleció en ⁠el lugar del accidente.

Al ⁠ofrecer información actualizada sobre los heridos en el accidente el sábado, la jefa de la ⁠Policía Británica de Transportes, Lucy D'Orsi, ​indicó que más de ‌80 personas recibieron atención ‌hospitalaria el viernes por la noche.

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"A fecha ⁠de esta mañana, 28 personas siguen ingresadas en el hospital y nueve se encuentran en estado crítico", afirmó, añadiendo ​que ‌los investigadores están trabajando para determinar la causa del accidente.

Un video publicado el viernes en las redes sociales por uno de los pasajeros ⁠mostró lo que parecía ser la parte delantera dañada de un tren enredada con la parte trasera de otro, con los vagones aún en posición vertical.

El primer ministro Keir Starmer lo calificó de "incidente devastador" en una ‌publicación en la red social X.

El Palacio de Buckingham también emitió un comunicado en afirmando que "Su Majestad (el rey Carlos) está profundamente entristecido por el accidente ferroviario ocurrido ayer ‌por la tarde en Bedford y se le mantiene informado regularmente de la evolución de ‌los acontecimientos".

"Sus ⁠pensamientos y condolencias están con la familia del fallecido y ​con todos los heridos o afectados por un incidente tan trágico", agregó.

Con información de Reuters