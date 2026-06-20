Capacitación, empleo e inversiones: los primeros efectos de la minería en el interior de La Rioja

La actividad minera comenzó a mostrar sus primeros efectos concretos en el departamento General Lamadrid, donde se registran nuevas oportunidades laborales, instancias de capacitación y la llegada de inversiones vinculadas al desarrollo de proyectos en el oeste de la provincia de La Rioja.

En ese contexto, el intendente de Villa Castelli, Luis Orquera, destacó que el sector se consolida como una alternativa para la generación de empleo formal y con perspectivas de crecimiento profesional. “La minería empieza a aparecer como una posibilidad concreta de generar empleo genuino, con sueldos de calidad y abre un camino para tener una carrera con un gran futuro”, sostuvo en declaraciones a medios locales.

El jefe comunal también puso en valor el trabajo conjunto entre el municipio, los jóvenes que participan de las capacitaciones y las compañías que operan en la región. Según señaló, la articulación entre formación e inserción laboral ya comienza a reflejarse en la incorporación de trabajadores locales a distintos proyectos productivos. “Se ven los primeros frutos de la minería en el oeste riojano”, afirmó.

Formación para responder a la demanda del sector

En los últimos dos años, la Secretaría de Minería de la Municipalidad de General Lamadrid impulsó una serie de programas de formación destinados a preparar mano de obra local para la industria minera. Durante ese período se desarrollaron diez propuestas vinculadas a distintas especialidades, entre ellas mensura minera, asistencia geológica, conducción de vehículos 4x4 en alta montaña y elaboración de currículums orientados al sector.

Las iniciativas contaron con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Gobierno provincial, y convocaron a participantes de diferentes localidades del Valle del Bermejo, además de asistentes provenientes de Chilecito y de la ciudad de La Rioja. Actualmente, el municipio avanza en nuevas instancias formativas más especializadas, diseñadas en función de los requerimientos de la etapa de exploración que atraviesan los proyectos en desarrollo.

Los primeros ingresos al mercado laboral

Los resultados comenzaron a reflejarse en la incorporación de trabajadores locales a distintas empresas vinculadas a la actividad. Los primeros contratados fueron dos hermanos que cursan la Tecnicatura en Minería de Guandacol y que en junio de 2025 comenzaron a desempeñarse como asistentes de geólogos en el proyecto Benjamín, administrado por la empresa estatal EMSE.

Durante la primera campaña de exploración 2025/26 también se incorporaron nuevos trabajadores del departamento. Dos jóvenes ingresaron como asistentes de geólogos para NGEX Minerals, mientras que otro fue contratado por HG Perforaciones gracias a su capacitación en tareas de perforación.

A su vez, seis personas fueron incorporadas por la empresa de logística Nielsen para tareas de armado y mantenimiento de campamentos. Una de ellas continuó posteriormente y se desempeñó en el control de mantenimiento de la base La Brea, ubicada en San Juan.

El crecimiento de estas oportunidades permitió además que un joven de General Lamadrid fuera contratado por una empresa sanjuanina al finalizar la campaña de exploración, lo que la convirtió en el primer habitante del departamento en proyectar una carrera minera fuera de los límites de La Rioja.

Las incorporaciones reflejan el impacto que comienzan a tener las políticas de formación impulsadas en los últimos años y consolidan a la minería como una alternativa de desarrollo laboral para los jóvenes de la región.