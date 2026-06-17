Con financiamiento privado, La Rioja impulsa el bypass de Guandacol para el desarrollo minera

El gobierno de Ricardo Quintela avanzó en el proyecto de bypass de circunvalación de Guandacol clave en el desarrollo minero en General Felipe Varela. Tras un acuerdo con la provincia de La Rioja, las obras serán financiadas por la empresa Vicuña.

El diputado provincial Yamil Sarruf aseguró durante las últimas instancias previas al inicio del proceso licitatorio, que solo quedan resolver cuestiones técnicas para el desarrollo de una obra clave en la localidad.

La iniciativa, explicó el diputado en diálogo con medios locales, contempla la construcción de una nueva traza vial destinada a desviar el tránsito pesado asociado a la actividad minera, que actualmente circula por las calles de Guandacol.

Cabe recordar que, en el marco del megaproyecto minero Josemaría en San Juan, una de las iniciativas extractivas más importantes de la región, el Gobierno de la provincia y representantes empresariales provinciales profundizan las negociaciones con la empresa Vicuña con el objetivo de ampliar y consolidar la participación riojana en el desarrollo de dicha iniciativa.

Participación local y financiamiento privado

"El objetivo es mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y acompañar el crecimiento productivo de la región", explicó Sarruf a Radio y Televisión Riojana y detalló que el recorrido comenzará entre la Ruta Nacional 40 y el acceso a Guandacol, en la que se continuará hasta el sector conocido como "El Parquecito”. Luego se avanzará por los márgenes del río Guandacol hasta las inmediaciones de La Laguna.

En esa línea, se sacará todo el tráfico que actualmente atraviesa las calles de Guandacol. A medida que la mina crezca, indicó también se intensificará la circulación de vehículos, por lo que "surge la necesidad de concretar este bypass". El legislador indicó que recientemente representantes del Gobierno provincial y de la empresa Vicuña realizaron una recorrida por la zona para evaluar el estado de las gestiones previas al comienzo de los trabajos.

Los recursos para la ejecución serán aportados íntegramente por la compañía minera. En ese marco, la Provincia planteó como condición que la obra pueda ser realizada por una empresa riojana y que se priorice la contratación de mano de obra local. "Uno de los pedidos de la Provincia fue que se tome una empresa riojana para realizar la obra y que también se incorpore mano de obra de La Rioja", detalló.

La empresa aceptó esa propuesta y las firmas locales podrán participar del proceso licitatorio siempre que cumplan con los requisitos técnicos establecidos. Sarruf recordó que la necesidad de una variante vial para Guandacol viene siendo analizada desde hace varios años debido al incremento constante del tránsito pesado en la localidad.

Asimismo, señaló que el Gobierno provincial venía planteando a la empresa la necesidad de avanzar en compromisos vinculados a infraestructura y desarrollo local, entre ellos esta obra vial. Respecto de los plazos, explicó que dependerán de la empresa una vez concluida la licitación, aunque destacó que existe interés en acelerar los tiempos para que los beneficios lleguen cuanto antes a los vecinos.

Por último, indicó que solo quedan por resolver cuestiones relacionadas con el saneamiento y la disponibilidad de algunos terrenos que formarán parte de la nueva traza. Una vez completadas esas gestiones, el proceso licitatorio podría ponerse en marcha en los próximos días.