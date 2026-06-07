Quintela acordó con Vicuña más empleo riojano, proveedores locales y control ambiental: todos los detalles

El Gobierno de La Rioja y la empresa minera Vicuña avanzaron en una serie de acuerdos orientados a garantizar beneficios concretos para la provincia en el desarrollo de los proyectos mineros que la compañía impulsa en territorio riojano. Los entendimientos surgieron tras una reunión mantenida entre el gobernador Ricardo Quintela y las máximas autoridades de la firma.

El ministro de Industria, Empleo, Trabajo y Minería, Federico Bazán, destacó que el encuentro permitió consolidar una agenda de trabajo conjunta y avanzar en distintos compromisos vinculados a la generación de empleo local, la incorporación de proveedores riojanos y el fortalecimiento del desarrollo económico provincial.

Según explicó el funcionario, uno de los primeros avances concretos fue la recuperación de las tareas de mantenimiento de caminos vinculados a la actividad minera, trabajos que actualmente son realizados por una empresa riojana y con mano de obra local.

Bazán también confirmó que en los próximos días se realizará una visita a la localidad de Guandacol, en el departamento General Felipe Varela, junto a equipos de Vialidad Provincial y profesionales de ingeniería que participarán en la planificación de una obra de bypass que permitirá mejorar la conectividad de la zona. El proyecto, señaló, generará nuevas oportunidades laborales para trabajadores de los departamentos cercanos.

El ministro sostuvo que, tras la reunión con la empresa, se avanzó en una serie de puntos considerados estratégicos para La Rioja. En ese sentido, remarcó que la provincia continuará exigiendo controles ambientales rigurosos sobre el desarrollo de los proyectos mineros y un seguimiento permanente de su impacto.

"La Rioja reclama legítimamente mano de obra, proveedores y desarrollo económico", afirmó Bazán, quien aseguró que esos ejes forman parte central de las negociaciones impulsadas por el Gobierno provincial con la compañía minera.

Regresan los Chachos

La profundización de la crisis económica en el interior del país forzó una decisión financiera extrema en el noroeste argentino. Ante el severo impacto de la recesión y el recorte generalizado de fondos impuesto por el Gobierno Nacional, La Rioja reactivará formalmente el uso de los bonos de cancelación de deuda, popularmente conocidos como "Chachos", abriendo un escenario de emergencia previsible pero alarmante. De esta manera, las cuasimonedas vuelven a circular de manera oficial para intentar sostener el consumo diario y mitigar el deterioro social en medio de la crisis económica.

La confirmación del regreso de los "Chachos" en La Rioja se consolida como el síntoma más claro de las asimetrías fiscales que atraviesan las provincias. Este instrumento de necesidad financiera se utilizará como una herramienta de emergencia para viabilizar e instrumentar las futuras recomposiciones de los salarios estatales en la provincia.

Así lo explicó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, una entrevista televisiva en los estudios de Infobae. Aunque la administración centralizada del gobierno de La Rioja garantizó que el pago del medio aguinaldo de junio se afrontará en pesos tradicionales a pesar de las severas dificultades de caja, los bonos complementarios se inyectarán en el circuito comercial para acompañar los próximos aumentos salariales obligatorios. El objetivo primordial de la medida defensiva es evitar la parálisis absoluta del comercio minorista y asegurar un piso mínimo de liquidez en la calle.