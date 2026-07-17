Corea del Norte tilda a Seúl de "marioneta" por su participación en unas maniobras navales de EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Soldados del Ejército de EEUU participan en un ejercicio conjunto de cruce de río entre EEUU y Corea del Sur, que forma parte del entrenamiento militar conjunto anual Freedom Shield, en Yeoncheon, Corea del Sur

Los medios estatales norcoreanos calificaron el viernes a Corea del Sur de "marioneta" tras su participación en unas maniobras ‌navales dirigidas por Estados Unidos, ‌y afirmaron que Seúl y Washington tendrían que asumir la responsabilidad de cualquier "escalada impredecible" en la región.

Las declaraciones de la agencia estatal norcoreana KCNA se produjeron tras el ejercicio "Rim of the Pacific" (RIMPAC, "Cinturón del Pacífico"), celebrado la semana pasada en Hawái, en el que la Armada surcoreana lideró las fuerzas navales por primera vez.

El ​ejercicio se considera el ⁠mayor ejercicio marítimo internacional del mundo y se celebra cada ‌dos años. Según la página web del RIMPAC, ⁠este año participaron unos 30 países, entre ⁠ellos Japón, Canadá y Australia.

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La KCNA dijo que "las fuerzas títeres surcoreanas participaron como componente principal" en un momento en que "la connivencia militar ⁠es cada vez más evidente", en referencia al reciente ​refuerzo de la cooperación militar entre Corea del ‌Sur y Japón, así como de ‌las relaciones de Corea del Sur con la OTAN.

Esta es ⁠la primera vez en aproximadamente un año y tres meses que Corea del Norte utiliza el término "marioneta" para referirse a Seúl, tras un incidente ocurrido en abril de 2025 en el ​que un ‌depósito de combustible y unos contenedores de armas acoplados a un avión de la Fuerza Aérea se desprendieron y cayeron en una zona montañosa de la provincia de Gangwon durante un ejercicio de entrenamiento.

La KCNA también dijo que ⁠el RIMPAC no era solo un "ejercicio rutinario contra un adversario hipotético", sino más bien una demostración bélica de EEUU y sus aliados dirigida contra países del Indo-Pacífico.

"Todos estos hechos ponen de manifiesto qué fuerzas están realmente sacudiendo los cimientos de la paz y la seguridad mundiales, y presagian la posibilidad de que se produzcan situaciones indeseadas en ‌la península de Corea y en la región si no se toman medidas preventivas", señaló.

Además, criticó un ejercicio conjunto del Cuerpo de Marinos de Washington y Seúl y afirmó que el ejercicio aéreo conjunto simulaba una "infiltración profunda en las retaguardias enemigas" desde el USS Essex ‌de la Armada de los Estados Unidos.

La crítica ocurre en un momento en que Corea del Norte ha puesto de relieve su campaña de modernización ‌naval.

A principios de ⁠este mes, la KCNA informó de que el líder Kim Jong-un presenció el lanzamiento de un misil ​de crucero estratégico y las pruebas de sistemas de armamento a bordo del nuevo destructor Kang Kon, de 5.000 toneladas.

Con información de Reuters