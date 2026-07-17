Xi propone a China como líder global de IA y alternativa al dominio de EEUU

El primer ministro camboyano, Hun Manet, el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, el presidente chino, Xi Jinping, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y el secretario general de la ONU, António Guterres, posan para una foto

El presidente chino, Xi Jinping, presentó el viernes a Pekín como el defensor de un nuevo orden mundial para la inteligencia artificial (IA), utilizando la principal conferencia tecnológica de China para promover la tecnología de código ‌abierto y desafiar la influencia de EEUU sobre ‌las normas que rigen este sector en rápida evolución.

En un discurso ante la ceremonia inaugural de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC, por sus siglas en inglés) en Shanghái, Xi instó a los países a "aprovechar la inusual e histórica oportunidad" de la IA de código abierto y prometió ayudar a los países en desarrollo a crear capacidades en inteligencia artificial, al advertir contra la aparición de "nuevas injusticias históricas" derivadas de un acceso desigual a la tecnología.

Las declaraciones constituyeron la exposición más clara hasta ahora de la ambición de China de moldear la gobernanza mundial de la IA, al presentar sus modelos ​de código abierto como un bien ⁠público global y situar a Pekín como alternativa a Washington en un momento crucial de la carrera por el ‌liderazgo tecnológico.

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Al comparar la importancia de la IA con la invención de la máquina de vapor ⁠y la electricidad, Xi esbozó una visión en la que China ⁠comparte tecnología y conocimientos de inteligencia artificial con países de todo el Sur Global, mientras lidera los esfuerzos mundiales para crear estándares que regulen la tecnología emergente.

El discurso presentó la coalición de IA de China como rival de la iniciativa internacional "Pax ⁠Silica", liderada por Estados Unidos, para asegurar las cadenas mundiales de suministro de IA y minerales críticos, aunque ​Xi evitó mencionar a Washington.

Sus comentarios se produjeron en momentos en que los modelos ‌chinos de IA de pesos abiertos están registrando rápidos ‌avances frente a sistemas propietarios de empresas estadounidenses como OpenAI y Anthropic.

Moonshot AI, una empresa emergente con sede en ⁠Pekín, presentó el viernes Kimi K3, que describió como el mayor modelo abierto de IA del mundo por número de parámetros, un mes después de que el Gobierno estadounidense retirara abruptamente los modelos de IA de clase frontera de Anthropic por preocupaciones de seguridad.

Xi también pidió que los sistemas de IA permanezcan bajo control humano e instó a los países ​a establecer mecanismos de ‌alerta temprana y respuesta de emergencia para gestionar los riesgos de la inteligencia artificial, en sus declaraciones más claras hasta la fecha sobre la seguridad de la IA.

Asimismo, pidió medidas para protegerse frente a escenarios de pérdida de control, al advertir sobre los peligros que plantean los sistemas autónomos de IA que podrían eludir la supervisión y el control humanos.

CHINA SE POSICIONA PARA "LIDERAR EL MUNDO"

Xi dijo que la Organización Mundial ⁠de Cooperación en IA (WAICO), creada por China y a la que se sumaron 29 países miembros el jueves, marcó un "hito en la historia del desarrollo mundial de la IA" y respondió a las demandas de los países del Sur Global de una mayor participación en la gobernanza de la inteligencia artificial.

China también ofrecerá capacitación en IA y desarrollará centros de cooperación en inteligencia artificial con países de los BRICS, la ASEAN, América Latina y la Unión Africana, dijo Xi, alineando las iniciativas chinas de diplomacia de la IA con grandes bloques del Sur Global en los que China ya ejerce una enorme influencia.

"El mensaje de Xi es claro: ‌China no va a seguir a nadie ni en tecnología de IA ni en estándares. En cambio, China va a liderar el mundo en ambos aspectos", dijo George Chen, director de Práctica Digital en The Asia Group, una consultora.

"El mensaje de Xi es una declaración, pero también puede verse como una advertencia: China no dejará que nadie le diga qué hacer con la IA".

La reunión del 17 al 20 de julio se celebra mientras Washington y Pekín se preparan para sus primeras conversaciones gubernamentales ‌sobre IA bajo el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, lo que eleva la WAIC de escaparate industrial a una primera prueba de cómo China planea competir por influencia sobre las reglas globales que rigen la inteligencia artificial.

Las dos potencias expusieron visiones contrapuestas en un ‌diálogo de la ONU sobre ⁠IA la semana pasada, donde funcionarios estadounidenses argumentaron que una regulación excesiva podría obstaculizar la innovación, mientras que China promovió sus modelos de bajo costo y código abierto como herramienta para reducir ​las disparidades mundiales en el acceso a la inteligencia artificial.

Además de las principales empresas tecnológicas de China, entre los asistentes a la WAIC figuran el secretario general de la ONU, António Guterres, el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, y el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul.

Con información de Reuters