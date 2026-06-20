Difunden videos de Jésica Cirio junto a bolsas con dólares

Un nuevo capítulo se suma a las causas por escándalos de dinero que rodean a la modelo Jésica Cirio. El diario La Nación publicó siete videos que, según el medio, formarían parte del archivo digital de la ex pareja del intendente Martín Insaurralde y el financista Elías Piccirillo. En las imágenes se ve a Cirio dentro de un vestidor de hombre junto a miles de dólares envueltos en bolsas de plástico transparente, acomodados en cajones y estantes.

Las imágenes, atribuidas a 2023, corresponderían a una dependencia del dormitorio que la entonces pareja compartía en su vivienda del barrio Fincas de San Vicente, en la zona sur del Gran Buenos Aires.

El abogado personal de Cirio, Claudio Caffarello, sostuvo a La Nación que su clienta es víctima de un chantaje vinculado a ese mismo material desde hace 18 meses. "Hace un año y medio que la extorsionan con ese video. Es decir que debería haber accedido a su contenido ilegítimamente porque ella no compartía sus claves", afirmó el letrado.

Según su relato, el episodio que motivó la denuncia se produjo en un encuentro con varias personas, donde le hicieron referencia al material y la amenazaron con difundirlo. "En una reunión hicieron referencia a estos videos, en una reunión con varias personas. Y le dijeron que la podían destrozar con estas imágenes. Eso radicó en una denuncia que está radicada en la fiscalía desde hace un año y medio", explicó Caffarello.

El abogado planteó además una hipótesis sobre el origen del dinero que se observa en las imágenes: "Si lo que dicen que es, un video de ella en un vestidor, con dólares y demás, perfectamente pueden ser dólares de su propiedad que encuentran pleno respaldo en sus declaraciones impositivas, sobre la base de su actividad privada. Ya está probado en el expediente que al momento de su separación que ella le dio a su excónyuge 250.000 dólares, por lo tanto, eso puede abonar la teoría de que son propios, respaldado en las declaraciones juradas de impuestos".

La denuncia por la presunta extorsión está radicada en la Fiscalía 58 del fuero Criminal y Correccional, bajo el expediente número 36.588/2025.

Versiones de larga data

Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014, se separaron en noviembre de 2022 y formalizaron el divorcio en julio de 2023. El escándalo conocido como "yategate" —que mostró al entonces funcionario bonaerense en un yate de lujo en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici— se conoció después de la ruptura matrimonial, pero terminó derivando en denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra los tres involucrados.

En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, Clerici y Cirio en el marco de esa causa.

La existencia de este contenido había circulado de manera extraoficial en el ambiente periodístico antes de su publicación. Según trascendió, el periodista Diego Suárez fue quien primero mencionó haber tenido acceso a las imágenes, que le habrían sido mostradas por Elías Piccirillo, expareja de Cirio, hoy bajo arresto domiciliario, acusado de haber montado una causa judicial contra un excompañero de negocios y también investigado por supuestas maniobras con el dólar blue durante la vigencia del cepo cambiario.