Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa en Nueva Zelanda

Por Pearl Josephine ​Nazare

VANCOUVER, 20 jun (Reuters) - Nueva Zelanda puede sacar confianza de una de sus mejores actuaciones ‌en años tras empatar ‌2-2 con Irán en el debut por el Grupo G del Mundial, pero deberá mostrarse más letal ante Egipto el domingo, dijo el entrenador Darren Bazeley.

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan en Vancouver con un punto cada uno tras ​los empates ⁠de la primera jornada, lo que dejó al Grupo ‌G igualado y aumentó la importancia de ⁠un resultado que podría impulsar ⁠sus opciones de pasar a la fase eliminatoria.

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En su tercera participación mundialista, Nueva Zelanda vio cómo Irán ⁠le remontaba dos veces en un ​entretenido duelo, mientras que Egipto empató ‌a 1-1 con Bélgica.

"Hay muchos ‌aspectos positivos", declaró Bazeley a periodistas.

"Te vas ⁠decepcionado por no haber ganado, pero para nosotros salir y rendir a ese nivel -posiblemente una de nuestras mejores actuaciones en mucho tiempo- y ​hacerlo ‌en el Mundial, en nuestro primer partido (...) Hay que dar el mérito a los jugadores. Salieron al campo y mostraron al mundo quiénes somos y en qué podemos ⁠convertirnos como equipo".

Egipto cuenta con potencia ofensiva, liderada por el capitán Mohamed Salah y Omar Marmoush.

Salah, de 34 años, marcó nueve goles en la fase de clasificación y dio una asistencia a Emam Ashour contra Bélgica.

"Salah es un jugador de talla mundial. ‌Es una amenaza", afirmó DT el inglés. "Quizá no haya tenido el partido que esperaba en el último encuentro, pero está aquí para rendir , así que estoy seguro de que estará listo para dejar ‌su huella en este Mundial".

Ambos equipos buscarán su primera victoria en una Copa del Mundo.

"Para Nueva Zelanda ‌sería algo enorme ⁠conseguir esa victoria. Sería histórico. Es algo de lo que este grupo ​de jugadores lleva hablando desde hace ya tres o cuatro años", añadió Bazeley.

Con información de Reuters