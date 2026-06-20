Quién es la esposa de Nahuel Molina, futbolista de la Selección Argentina: así es Barbi Occhiuzzi y a qué se dedica

Después de casi una década juntos, Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi consolidaron su proyecto de vida con la llegada de su primer hijo.

Nahuel Molina se consolidó como una de las piezas fundamentales de la Selección Argentina campeona del mundo y también construyó una historia personal que despertó el interés de los fanáticos. Detrás de su carrera deportiva aparece una mujer que lo acompañó desde sus inicios y que hoy desarrolla sus propios proyectos profesionales: Barbi Occhiuzzi.

Cómo comenzó la historia de amor entre Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi

Mucho antes de que Nahuel Molina alcanzara reconocimiento internacional, su vida dio un giro importante en mayo de 2016. Fue entonces cuando conoció a Barbi Occhiuzzi en Buenos Aires, en un contexto completamente alejado de la exposición mediática que ambos tendrían años después.

En aquel momento, el lateral derecho todavía buscaba abrirse camino en el fútbol profesional mientras formaba parte de las inferiores de Boca Juniors. Barbi, por su parte, llevaba una vida alejada de la fama y compartía amistades en común con el jugador.

Los primeros encuentros se dieron en reuniones y salidas grupales. Con el paso del tiempo, la relación comenzó a fortalecerse hasta que decidieron formalizar el noviazgo ese mismo año. Desde entonces, construyeron un vínculo que logró mantenerse firme pese a las exigencias de la carrera deportiva.

Quién es Barbi Occhiuzzi, la esposa de Nahuel Molina

La esposa de Nahuel Molina es Barbi Occhiuzzi, modelo y emprendedora argentina que ganó visibilidad pública a medida que acompañaba el crecimiento profesional del futbolista.

Sin embargo, su actividad no se limita al mundo de las redes sociales o la moda. Con el paso de los años desarrolló una faceta empresarial cada vez más sólida, impulsando proyectos propios vinculados a la industria textil y al diseño de indumentaria femenina.

A diferencia de otras parejas de futbolistas, Occhiuzzi mantuvo durante mucho tiempo un perfil bajo. Mientras Molina pasaba por clubes como Defensa y Justicia, Rosario Central y posteriormente iniciaba su carrera en Europa, ella eligió mantenerse alejada de los focos y convertirse en un apoyo constante en cada etapa de su recorrido profesional.

A qué se dedica Barbi Occhiuzzi y cuál es su emprendimiento

Actualmente, Barbi Occhiuzzi se encuentra al frente de su propia marca de ropa femenina llamada Occhiuzzi Resort Wear.

La firma está orientada al segmento de moda de verano y propone colecciones compuestas por bikinis, trajes de baño enterizos, pareos, vestidos playeros y distintas prendas diseñadas para acompañar las tendencias de cada temporada.

La historia de amor entre Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi comenzó en 2016, cuando ambos coincidieron en Buenos Aires a través de amistades en común

La propuesta se caracteriza por una identidad visual definida, inspirada en el estilo resort y en la combinación de elegancia, comodidad y sensualidad. Las colecciones suelen incluir telas livianas, transparencias y diseños que buscan destacar la figura femenina dentro de una estética relajada y sofisticada.

A través de sus redes sociales, la empresaria presenta los nuevos lanzamientos de la marca y comparte adelantos de las tendencias que predominan en la temporada primavera-verano europea, uno de los mercados que más influye en sus creaciones.

La familia que formaron Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi

La historia de amor entre Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi continuó creciendo con el paso de los años. A medida que el futbolista se consolidaba como una figura importante de la Selección Argentina y del fútbol europeo, la pareja fortaleció su proyecto de vida en común.

Uno de los momentos más importantes llegó en 2026, cuando se convirtieron en padres. La llegada de su hijo marcó una nueva etapa para ambos y terminó de consolidar una relación que comenzó cuando el defensor apenas soñaba con debutar en Primera División.

Después de casi una década juntos, Barbi Occhiuzzi y Nahuel Molina continúan compartiendo un camino que combina familia, crecimiento profesional y nuevos desafíos, tanto dentro como fuera de las canchas.