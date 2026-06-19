Formosa dio a conocer nuevas herramientas financieras para PyMEs con participación de la banca local: los detalles

Más de 120 empresarios, comerciantes y emprendedores participaron este viernes de la jornada Eficiencia Financiera con Banca Local, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, con el objetivo de acercar herramientas financieras al sector productivo provincial.

Durante la apertura, el ministro de Economía, Jorge Ibáñez, destacó la importancia de generar espacios que vinculen al sector privado con las entidades financieras. “Esta actividad reúne en un mismo espacio a los bancos privados que operan en nuestra ciudad y especialistas del Consejo Federal de Inversiones para mostrarle a las PyMEs, a la industria y al comercio las herramientas financieras que hoy tienen disponibles”, expresó el funcionario en su alocución.

Asimismo, señaló que la iniciativa busca acompañar a los sectores productivos en el actual contexto económico. “Tenemos que ver qué herramientas financieras existen para aquellas PyMEs y comercios que necesiten un crédito, que necesiten un oxígeno financiero o que requieran reprogramar deudas. La idea es ayudarlos a acceder a más plazo y mejores tasas para atravesar esta coyuntura”, afirmó.

Ibáñez también destacó el rol del Consejo Federal de Inversiones en el desarrollo regional. “El Consejo Federal de Inversiones es una herramienta fundamental para todas las provincias argentinas”, sostuvo.

Por su parte, la coordinadora de Desarrollo Financiero Territorial del CFI, María Lucía Belliz, explicó que el organismo cuenta con líneas de financiamiento destinadas a fortalecer proyectos productivos.

“Venimos a presentar las herramientas financieras que ofrece el CFI, que complementan la oferta del mercado tradicional. Buscamos acompañar a las PyMEs con líneas vinculadas a la sustentabilidad, la reducción de brechas de género y proyectos de triple impacto”, señaló.

Networking y asesoramiento

La jornada incluyó exposiciones de las distintas entidades financieras sobre líneas de crédito, herramientas de inversión, plataformas de pago y alternativas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas. Además, los asistentes pudieron acceder a espacios de networking y asesoramiento personalizado.

En ese marco, el director de Comercio y Desarrollo, Marcelo Quiñones, remarcó que la actividad forma parte de una serie de acciones impulsadas por el Gobierno provincial para fortalecer al sector privado y promover la transformación digital de los negocios.

Para concluir, desde el sector bancario, Diego Trossero, supervisor comercial del Banco Formosa, valoró la iniciativa y destacó la posibilidad de brindar información directa a empresarios y comerciantes. “Consideramos muy importante este espacio porque nos permite un acercamiento más personal con los clientes y que puedan recibir información sobre las herramientas que hoy tiene disponible el banco”, concluyó.

De la misma participaron representantes de los bancos Formosa, Patagonia, Galicia, Hipotecario y BBVA, además de especialistas del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y referentes de distintas entidades empresariales y profesionales de la provincia.