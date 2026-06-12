El Gobierno de Formosa lanza cursos gratuitos para mejorar la empleabilidad y potenciar emprendimientos

Con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y brindar herramientas concretas para el desarrollo económico, el gobierno de la provincia de Formosa anunció una nueva etapa de capacitaciones con amplia salida laboral. En este marco, la Subsecretaría de Empleo provincial anunció capacitaciones gratuitas destinada a jóvenes, emprendedores y personas que buscan insertarse o crecer en el mercado laboral. Los cursos comenzarán el próximo 16 de junio y abordarán temáticas con alta demanda en el ámbito comercial y de servicios.

La propuesta incluye formaciones presenciales en atención al público, ventas y asesoramiento comercial, además de un taller especialmente diseñado para emprendedores que necesitan aprender a fijar precios de manera estratégica y rentable.

Capacitación para emprendedores: cómo poner precios sin perder dinero

Uno de los cursos más destacados se denomina “Poné precio con criterio”, una iniciativa orientada a quienes venden productos o servicios y desean mejorar sus decisiones comerciales. La capacitación se desarrollará en Maipú 45 y tendrá dos encuentros semanales, los lunes y jueves de 15 a 17 horas, a partir del 16 de junio.

Durante las clases, los participantes aprenderán a calcular costos, valorar el tiempo de trabajo y establecer márgenes de rentabilidad adecuados para sus emprendimientos. Como requisito, deberán contar con un producto o servicio definido sobre el cual trabajar.

Formación para jóvenes que buscan su primer empleo

Otra de las propuestas es “Excelencia en la atención al público”, un entrenamiento intensivo destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años que aún no cuentan con experiencia laboral formal o desean fortalecer sus habilidades para acceder a mejores oportunidades de trabajo. El curso comenzará el 16 de junio en la sede de UPCN, ubicada en Belgrano 365, y se desarrollará durante cuatro encuentros.

Los asistentes podrán adquirir herramientas prácticas vinculadas a la comunicación, el trato con clientes y la resolución de situaciones habituales en comercios, oficinas, empresas de servicios y organismos públicos.

Ventas y asesoramiento comercial: una habilidad cada vez más buscada

La tercera propuesta disponible es “Ventas y asesoramiento comercial”, también orientada a jóvenes de entre 18 y 30 años interesados en fortalecer competencias laborales vinculadas al sector comercial. Las clases se dictarán en FONFIPRO, ubicado en José María Uriburu 804, y comenzarán el 16 de junio bajo una modalidad intensiva de cuatro encuentros.

El objetivo es brindar conocimientos sobre técnicas de venta, asesoramiento al cliente y estrategias para transformar la atención comercial en una experiencia profesional capaz de generar mejores resultados para negocios y emprendimientos.

Las capacitaciones forman parte de las políticas de formación laboral impulsadas por la Subsecretaría de Empleo de Formosa para promover nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento económico en la provincia. Todos los cursos son presenciales, completamente gratuitos y buscan responder a las demandas actuales del mercado laboral.

Las personas interesadas pueden realizar la inscripción a través del enlace habilitado por la Subsecretaría de Empleo en su página oficial y acceder a una propuesta de formación diseñada para mejorar sus posibilidades de conseguir empleo o fortalecer sus proyectos emprendedores.