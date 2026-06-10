El Mercado Comunitario de Emprendedores de Formosa superó los $49 millones en ventas y consolidó su crecimiento

El Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) de Formosa volvió a consolidarse como una plataforma de impulso para la economía local tras alcanzar una comercialización total de $49.649.520 durante la segunda edición temática Estilo urbano, desarrollada en el Galpón G del Paseo Costanero.

El evento reunió a más de 90 emprendedores formoseños de distintos rubros, quienes exhibieron y comercializaron sus productos y servicios en un espacio que combinó diseño independiente, indumentaria, accesorios, gastronomía, artesanías y propuestas vinculadas a la cultura urbana.

Uno de los principales atractivos de la jornada fue la participación de barberos y tatuadores, que realizaron intervenciones y demostraciones en vivo, ofreciendo al público una experiencia diferente y acercando nuevas expresiones artísticas a los visitantes.

Los resultados económicos obtenidos durante el encuentro reflejan el crecimiento sostenido del MCE como un espacio destinado a fortalecer la actividad emprendedora, generar oportunidades de comercialización y ampliar la visibilidad de los proyectos locales.

Desde la organización destacaron que esta segunda edición temática logró una amplia convocatoria tanto de expositores como de público. La directora de Empleo de la Subsecretaría de Empleo, Sofía Ayala, aseguró que el crecimiento del mercado no se refleja únicamente en la cantidad de participantes, sino también en la consolidación de los emprendimientos que forman parte de la propuesta.

“Esta segunda edición temática fue un éxito total. Observamos cómo el público se acerca cada vez más y, paralelamente, el número de emprendedores que buscan ser parte de esta vidriera se incrementa constantemente”, expresó en comunicación con medios locales.

Además de la propuesta comercial, el encuentro contó con una agenda cultural con shows infantiles, música en vivo y distintas expresiones artísticas que acompañaron el recorrido de las familias durante todo el fin de semana. Desde el Mercado Comunitario de Emprendedores señalaron que el objetivo de estas iniciativas no se limita a ofrecer un espacio de ventas, sino también a fortalecer las capacidades de quienes forman parte del ecosistema emprendedor de la provincia.

En ese sentido, se desarrollan instancias de capacitación vinculadas a cursos y talleres técnicos para mejorar la calidad de los productos y servicios, además de espacios de formación en gestión de negocios y comercialización con el propósito de que los emprendedores puedan profesionalizar sus proyectos y aumentar su competitividad.

Con cada nueva edición, el MCE continúa ampliando su alcance como un punto de encuentro para el trabajo independiente, la creatividad y la producción local. Los casi 50 millones de pesos comercializados durante el encuentro representan un nuevo indicador del movimiento económico que generan estos espacios y de la participación creciente de los emprendedores formoseños.