El gobierno de Formosa apuesta a fortalecer el ecosistema emprendedor con nuevas propuestas comerciales

El Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) volvió a consolidarse como uno de los principales espacios de comercialización para los trabajadores independientes de Formosa. Durante el último fin de semana, más de 80 emprendedores participaron de una edición especial denominada “Estilo Urbano”, que reunió propuestas vinculadas a la moda, el diseño, la cultura urbana y la producción local en el Galpón “G” del Paseo Costanero.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial para fortalecer los circuitos de la economía social y generar nuevas oportunidades de venta para emprendedores locales, contó con una importante convocatoria y ya confirmó una nueva edición para el sábado 6 y domingo 7 de junio. En esta oportunidad, la propuesta incorporó rubros vinculados a la moda urbana, los tatuajes y los piercings, ampliando la oferta tradicional del mercado y acercando nuevas expresiones culturales a un espacio que continúa ganando protagonismo dentro del ecosistema emprendedor formoseño.

En diálogo con AGENFOR, la subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentín, destacó que el crecimiento sostenido del espacio permite sumar cada vez más sectores y generar propuestas innovadoras que atraen a nuevos públicos. “Cada vez más emprendedores se incorporan al mercado, lo que nos permite desarrollar iniciativas temáticas como esta edición especial”, explicó.

El Mundial de Clubes también tiene su espacio

Una de las novedades que despertó mayor interés fue la incorporación de un sector exclusivo dedicado al Mundial de Clubes, que acompañará las próximas ediciones hasta la finalización del certamen. Allí los visitantes pueden encontrar camisetas, accesorios, álbumes y figuritas coleccionables vinculadas a la competencia internacional.

Según explicó Vicentín, la propuesta surgió a partir del entusiasmo que genera el torneo y el interés de niños y adolescentes por completar sus colecciones e intercambiar figuritas.

Otra incorporación destacada fue la habilitación de un espacio exclusivo para mascotas, una respuesta a la creciente presencia de familias que visitan el paseo acompañadas por sus animales de compañía. En este sector se ofrecen accesorios, artículos y productos destinados al cuidado y bienestar de las mascotas.

Además, el Mercado Comunitario cuenta con una amplia oferta gastronómica, donde participan cafeterías, cervecerías y emprendedores locales, incluida la ganadora del tradicional certamen de la empanada.

Un espacio que impulsa la economía local

El Mercado Comunitario de Emprendedores se ha convertido en una herramienta clave para fortalecer el trabajo independiente y la producción local en Formosa. A la propuesta comercial se suman artesanías, viveros, juegos para niños y actividades recreativas que convierten cada edición en una alternativa para toda la familia.

Desde la organización recordaron que toda la información sobre horarios, actividades y emprendedores participantes puede consultarse a través de las redes sociales oficiales del MCE.