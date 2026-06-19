Locura de verano: hinchas suecos y neerlandeses se divierten antes de choque mundialista en Houston

Copa del Mundo de la FIFA 2026: los aficionados de los Países Bajos se reúnen en Houston

Por Michael Kahn y ​Nick Said

HOUSTON, 19 jun (Reuters) - Dos grupos de aficionados de peso han estado bailando, bebiendo y cantando en el calor de ‌Houston, animando el ambiente de ‌cara al partido del Grupo F del Mundial que enfrentará el sábado a las selecciones de Suecia y Países Bajos.

Los suecos comenzaron la fiesta el viernes al mediodía en un hotel local, donde celebraron el solsticio de verano, una de las fiestas más importantes del país, con un árbol de mayo erigido en el patio y ​muchos aficionados luciendo ⁠coronas de flores con un fondo de música a todo volumen.

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"Bebes ‌vodka y comes arenque", explicó Andreas Richt, líder del ⁠grupo de aficionados suecos que organizó ⁠el evento. "Así que, por supuesto, cuando es el solsticio de verano durante el Mundial, el 'Muro Amarillo' quiere formar parte".

Suecia afronta su segundo partido ⁠de la fase de grupos con la moral por las ​nubes tras su mayor victoria en un Mundial ‌en 88 años, un 5-1 sobre ‌Túnez, mientras que los neerlandeses buscan recuperar la confianza tras ⁠un decepcionante empate 2-2 con Japón.

Los suecos esperan que unas 7.000 personas se unan a una marcha hacia el estadio antes del partido, aunque levantarse de la cama pueda resultar difícil para algunos. Otros ​afirmaron que ‌el Mundial es una forma estupenda de reunirse para animar a Suecia.

"Cuando vamos por Suecia, somos uno", dijo Nicole Stonham, a menudo interrumpida por el cántico repetido de la multitud para tomarse otra copa. "Somos un grupo en el que ⁠todos se quieren, y es increíble".

Los suecos, sin embargo, tendrán mucho que hacer para superar en ruido a los neerlandeses -famosos por sus marchas previas al partido hacia el estadio detrás de un autobús naranja-, ya que se esperan unos 15.000 hinchas en Houston.

Los aficionados neerlandeses afirman que se están preparando para la marcha de unos 4 kilómetros bajo un calor ‌abrasador cantando y, lo que es más importante, manteniéndose hidratados.

"El calor aquí no se parece en nada al fresco verano neerlandés", dijo Neals Fandermeer, de 25 años. "Tenemos que mantenernos hidratados, lo que significa beber mucha cerveza, y luego más cerveza".

En el Houston Fan Fest, multitudes de hinchas ‌vestidos de naranja agitaban banderas y bailaban al rimto de un DJ neerlandés.

Andries Fioldt, de 44 años, dijo que esperaba un gran ambiente durante los ‌dos próximos días, ⁠ya que ambas aficiones se divierten respetándose mutuamente.

"El 'Orange Walk' va a ser impresionante", afirmó. "Estados Unidos conocerá a los ​Países Bajos. Nos llevamos muy bien con los suecos porque nos caemos bien y compartimos el mismo espíritu".

Con información de Reuters