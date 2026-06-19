Uruguay debe estar bien preparado para enfrentar a selección de Cabo Verde con carácter, dice Bielsa

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, habla con sus jugadores durante la pausa para hidratarse ante Arabia Saudita

Cabo ​Verde es una selección con carácter, por lo que Uruguay tendrá que imponerse como equipo y ‌con sus individualidades ‌para establecer diferencias en el partido del domingo por el Grupo H, dijo el director técnico Marcelo Bielsa, quien además elogió las cualidades de su mediocampista Federico Valverde.

Uruguay llega al encuentro luego de igualar 1-1 con Arabia Saudita, mientras que el conjunto ​africano sorprendió al ⁠lograr un histórico empate 0-0 ante el campeón ‌europeo, España, en el debut de toda ⁠su historia en la Copa ⁠Mundial.

"No puedo anticipar la forma en que vaya a elegir jugar Cabo Verde, es un equipo físicamente sólido, ⁠técnicamente apto, está bien preparado y es un ​equipo de carácter", declaró Bielsa ‌a DSports sobre el rival ‌al que Uruguay medirá en el estadio de ⁠Miami en una entrevista dada a conocer el viernes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Luego, la prioridad nuestra está claramente enfocada a establecer diferencias entre lo que Uruguay es como equipo ​y la ‌calidad de sus individualidades. Eso hay que imponerlo", agregó y acotó que ese aspecto fue el mismo que tuvo que enfrentar España en Atlanta, en el que tuvo dificultades.

Uruguay se ⁠ha destacado históricamente por tener un juego colectivo fuerte y una capacidad de producir jugadores de peso mundial, y Bielsa destacó los atributos del jugador del Real Madrid, que tuvo una buena actuación en el duelo inicial.

"Es un jugador completo, un jugador dinámico, que no tiene ‌problemas de perfil, que tiene gol, media distancia, centro, sorpresa, desmarcación, trabajo, recuperación", dijo el DT argentino.

"Hay pocos jugadores que reúnan en sí mismos tantas facetas diferentes del juego, ¿no? Normalmente, el que crea no recupera, ‌el que sorprende no defiende, el que es dinámico no encuentra la pausa. Valverde reúne todas las posibilidades que ‌reclama un partido, ⁠que son variadas y destintas", añadió.

Uruguay cerrará la primera fase enfrentando a España ​el 26 de junio en Guadalajara, en tanto Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita el mismo día en Houston.

(Escrito por Daniela Desantis. Editado por Javier Leira)