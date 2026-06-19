Aficionados estadounidenses de Seattle aportan su granito de arena mientras el equipo elogia el ambiente

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo D - Estados Unidos contra Australia

El centrocampista estadounidense Weston McKennie elogió el viernes a la afición local en ‌el estadio Seattle, ‌tras la victoria por 2-0 de los coanfitriones del Mundial sobre Australia, que les aseguró un lugar en los dieciseisavos de final.

Los cánticos de "USA" continuaron mucho después del pitazo final y los seguidores estadounidenses también entonaron "Take Me Home, Country ​Roads", de John ⁠Denver.

"La afición estuvo increíble, increíble", afirmó McKennie.

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El ‌jugador, de 27 años, añadió que se ⁠sintió muy animado antes del ⁠partido al escuchar a la afición cantar el himno nacional de Estados Unidos.

"Me despertó de verdad escuchar ⁠a todo el mundo cantar el ​himno nacional, y te hace sentir ‌orgulloso de ser de este ‌país, que en mi opinión es el ⁠mejor del mundo", afirmó.

Estados Unidos ha tenido frecuentes enfrentamientos con aliados extranjeros durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, pero el Mundial ​es una ‌oportunidad para que los visitantes vean "por qué amamos tanto a este país y lo vivan de primera mano", señaló McKennie. "Creo que están empezando a hacerse una idea".

"La ⁠afición estuvo increíble, y Seattle fue increíble", añadió.

Su entrenador argentino, Mauricio Pochettino, se hizo eco de los comentarios de su jugador.

"Hoy, aunque no sea estadounidense, después del partido me he emocionado... los aficionados han estado increíbles. La cálida acogida, la forma en que ‌nos animan y cómo celebran la victoria hacen que sea muy emotivo y los jugadores también se emocionan mucho", dijo.

"Creo que ha habido una conexión increíble y perfecta entre la energía de las ‌gradas y el equipo... Si queremos lograr grandes cosas, necesitamos el apoyo de nuestros aficionados", agregó.

Estados Unidos lidera ‌el Grupo ⁠D con dos victorias, seguido de Australia con una. Los demás equipos del ​grupo, Paraguay y Turquía, juegan más tarde el viernes.

Con información de Reuters