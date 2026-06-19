El contratista confirmó pagos en efectivo y complicó más a Adorni

En medio de rumores sobre la supuesta intimación de ARCA, el contratista Manuel Tabar, que trabajó en la remodelación de la propiedad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que cumplió con un "requerimiento de la justicia" sobre su actividad económica. También ratificó haber recibido pagos en efectivo por los trabajos en la casa del ministro coordinador: "Todo eso está en mi declaración", afirmó.

"Realmente soy una persona autónoma de hace más 25 años y es normal que entres a tu portal y veas deudas, intimaciones, notificaciones, y cosas que tenés que acomodar. Esta era una de las posibilidades que podía llegar a suceder y como ciudadano y contribuyente lo tengo que solucionar y hacerme cargo. Era de manual las cosas que posiblemente iban suceder. Algunas sucedieron y otras no. Tendré que cumplir mi deber", declaró en una entrevista con A24.

Respecto a las versiones de que habría recibido sábanas compradas por el jefe de Gabinete, Tabar explicó: "Normalmente, por nuestra forma de ser en el trabajo, siempre nos metemos a brindar servicios que no nos pertenecen, porque cuando oficias una construcción de tipo llave en mano, tratas de poner toda la voluntad y energía para que la persona que se mude, tenga todo resuelto y la menor cantidad de problemas posibles. Dentro de eso, como en cualquier mudanza, se enviaron cosas al domicilio y yo no tengo conocimiento si la familia Adorni las tenía, las compró o las envió". En esa línea, agregó: "Algunas cosas se compraron y yo las retiraba y las pagaba".

Respecto a su relación con el vocero presidencial tras las obras hechas en su casa, el contratista afirmó: "Nunca dejé de hablar con él, ni para la gente, los medios y la investigación. La obra terminó en junio y yo seguí en contacto con él porque había cosas para mejorar". En esa línea, explicó que Adorni buscaba consultarlo como asesor para los detalles y avances que quería para continuar con la obra.

"El párate en la construcción tiene que ver con los costos y el metro cuadrado. Eso se mide por el valor de las cosas que se manejan. Hoy es mucho más caro remodelar una casa que comprar una casa hecha. Para cualquier ciudadano, si no tiene una base monetaria, le es imposible llegar a esos valores", advirtió Tabar sobre la pausa en la obra en la casa del jefe de Gabinete y vocero presidencial.

La relación con la secretaria de Adorni y los pagos en efectivo

En los primeros minutos de la entrevista, Tabar evitó responder sobre la factura que se habría encontrado en su teléfono, en la que se demostraría que la secretaria de Adorni, Gisela Kocsis, habría pagado más de 8 millones de pesos en sábanas y colchones. Explicó que a él no le corresponde opinar y que no quiere hacerlo no entrometerse "en la labor de la justicia". "Ellos me trataron bien. No quiero decir nada que entorpezca su trabajo", advirtió, aunque aclaró que él "no recuerda" la existencia de la factura que apareció en su teléfono.

Por otro lado, ratificó haber recibido los 245 mil dólares en efectivo que declaró ante la Justicia como pago por los trabajos en la casa de Adorni. "Todo eso está en mi declaración y así fue", señaló Tabar.

Tras el estallido del escándalo mediático alrededor, Tabar afirmó que Adorni se contactó con él para pedirle disculpas. "Sí, hablamos. Me dijo que cuente con él para lo que necesite", explicó, aunque negó que tuvieran un acuerdo previo a la declaración ante la Justicia: "En ningún momento se habló de eso", sostuvo.