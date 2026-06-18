100 mil dólares en cripto, una fundación e ingresos a Indio Cuá: los detalles sobre Adorni que pidió la justicia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está cada vez más complicado en la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien está a cargo de la investigación, cursó en las últimas horas una serie de medidas de prueba para contrastar la veracidad de la débil defensa que esgrimió el coordinador de ministros, quien dijo que se hizo de 500 mil dólares invirtiendo en Bitcoin desde 2013. Según pudo reconstruir El Destape, el fiscal realizó una serie de pedidos a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para investigar la presunta adquisición de criptoactivos por parte del jefe de ministros; requirió ingresos al country Indio Cuá Golf Club para ver las obras que se hicieron en la casa que Adorni compró con su esposa Bettina Angeletti; hizo foco en un dudoso gasto de 8 millones de pesos en blanquería así como en un posible paso del exvocero por la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023. Policita, a su vez, busca determinar si la madre de quien fuera la voz del gobierno se mudó también a un barrio privado.

En pos de intentar morigerar los cargos en su contra, el coordinador de ministros que sigue siendo respaldado –por ahora- por el presidente Javier Milei afirmó la semana pasada que ahorró 500 mil dólares en negro antes de acceder a la función pública. El pasado 11 de junio rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 y presentó la correspondiente a 2025 ajustando ese monto exorbitante que había omitido declarar, según explicó. En una coartada muy poco creíble, Adorni afirmó en una entrevista con LN+ que entre 2013 y 2014 invirtió 200 mil dólares en Bitcoin (una parte de ese monto dijo que la encontró en lo de su padre una vez que falleció) y ganó 300 mil dólares para 2018. Con esa suma, el exvocero intentaría cubrir el dinero que la Justicia ya reconstruyó que gastó desde que accedió a la función pública y que no se condice con sus ingresos.

A partir de su “confesión”, que choca con varias declaraciones públicas hechas por él mismo en esas fechas, la Justicia ahora profundiza la pesquisa con diversas medidas de prueba.

Una coartada que no cierra

Luego de que Adorni asegurara que se hizo de 500 mil dólares invirtiendo en Bitcoin a partir de 2013, algo que no cierra por ningún lado, el fiscal Pollicita cursó un pedido a la CNV para que informe qué firmas o intermediarios operan en la liquidación de activos virtuales en la Argentina desde 2012 a la actualidad. El pedido es porque el exvocero informó en la rectificación de la DDJJ de 2023 que para ese período ya tenía 500 mil dólares en efectivo producto de la venta de activos. De hecho, en la DDJJ 2025 declaró que sigue teniendo casi 210 mil dólares en cash, lo que tampoco es muy lógico si se tiene presente que pidió un préstamo a 2 jubiladas para adquirir un departamento en Caballito y a dos policías para comprar la mentada casa en el barrio privado Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

Además de las empresas que liquidan criptoactivos, Pollicita solicitó a la CNV que acompañe “la normativa aplicable y los antecedentes regulatorios disponibles en materia de activos virtuales, proveedores de servicios de activos virtuales y plataformas de intercambio, aclarando expresamente si durante todo o parte del período requerido no existía un registro formal de prestadores o si la información histórica debe ser reconstruida a partir de otras fuentes institucionales o públicas”.

A esto se suma que la Justicia pudo constatar que Adorni recibió más de 100 mil dólares durante 2024, es decir, mientras ya era funcionario, a través de operaciones vinculadas con plataformas cripto como Lemon y Binance. Justamente, en la DDJJ 2024 rectificada por segunda vez el pasado 11 de junio Adorni reconoció tener inversiones en esos dos criptoactivos al inicio de 2024 pero afirmó que ya no las tenía al cierre del mismo período. ¿De dónde provinieron esos 100 mil dólares que ingresaron a su patrimonio ya siendo funcionario?

Los ingresos a Indio Cuá

El fiscal que investiga el patrimonio del jefe de gabinete requirió en el mismo dictamen que la Administración del barrio privado Indio Cuá Golf Club informe los registros de ingreso y egreso al lote de Adorni con el objetivo de “reconstruir aspectos estrictamente patrimoniales vinculados con las reformas, acondicionamiento, provisión de materiales, amoblamiento y demás gastos que vienen siendo objeto de investigación”. Es decir, no se pide información “sobre visitas personales”, aclaró el fiscal. Pollicita quiere obtener datos de los proveedores, contratistas, personal de obra, transportistas y empresas de entrega o comercios que trabajaron en la refacción de la vivienda del jefe de gabinete en Exaltación de la Cruz.

Matías Tabar, el contratista que trabajó para Adorni en la refacción de esa vivienda, declaró como testigo en esta causa, es decir, bajo juramento de decir verdad, y afirmó que el jefe de gabinete gastó 245 mil dólares en negro por todos los trabajos que se realizaron.

Gastos en blanquería por más de $8 millones

En la misma línea, el fiscal hizo foco en un gasto de más de 8 millones de pesos para, supuestamente, productos de blanquería.

Según se desprende del peritaje sobre el celular del contratista Tabar –que sigue en curso-, Adorni adquirió ropa de cama y blanquería por $8.183.303. Por tal razón, el fiscal pidió a la empresa que facturó ese monto, cuyo nombre comercial es “Rosen The Store”, información sobre esa operación, la forma de pago, cómo fue la entrega y el destino de los productos que supuestamente se adquirieron. La factura donde consta ese gasto fue emitida el 2 de junio de 2025 a nombre de Gisela Kocsis, es decir, no estaba a nombre del jefe de gabinete ni de su esposa. Kocsis trabaja con Adorni en Casa Rosada.

El vínculo con la Fundación Iberoamericana

Entre las baterías de medidas que requirió el fiscal también se destaca un pedido al gobierno porteño para que informe si Adorni tuvo algún vínculo con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre los años 2017 y 2023. Pollicita no solo quiere conocer los antecedentes sino también que, si la respuesta es positiva, pretende saber si el exvocero presentó declaraciones juradas patrimoniales. Lo mismo quiere saber sobre Angeletti.

La solicitud no es azarosa. Por ejemplo, según publicó Página 12 Adorni estuvo entre 2017 y 2018 contratado y cobrando un sueldo como administrativo en el entonces Ministerio de Cultura.

¿La madre de Adorni en otro barrio privado?

El fiscal también quiere saber si el jefe de gabinete mudó a su madre Silvia Pais al barrio privado Fincas de Iraola 2, ubicado en Berazategui, tal como publicó La Politica Online.

Con ese objetivo, Pollicita requirió a la Administración de Fincas de Iraola que informe si Pais reside actualmente allí. En caso de que la respuesta fuera positiva, el fiscal solicitó que se indique desde cuándo vive allí y si lo hace como propietaria o locataria. Pretende tener precisiones sobre las formas de pago con las que Pais arribó a ese lugar, si la información fuera cierta.

De acuerdo a La Politica Online “Adorni averiguó si podía pagar cash las expensas del departamento de su madre”. “En medio del escándalo por su explosivo crecimiento patrimonial, el jefe de Gabinete ayudó a su madre Silvia Pais con la mudanza a un dúplex en Fincas de Iraola 2”, se indicó en la mentada nota publicada el 9 de junio pasado.

Pais figura desde la DDJJ de 2023 de Adorni a la del período 2025 como una de sus prestamistas. Según la última declaración presetnada por el jefe de ministros, le debe a su madre más de 16 millones de pesos.

La investigación sobre su hermano Francisco

En el mismo dictamen, el fiscal hizo foco en la causa en que investiga si el hermano de Manuel Adorni, el diputado bonaerense Francisco Adorni, también se enriqueció ilegalmente. Se trata de una causa que tramita ante el juzgado federal Nº 6 de Comodoro Py y que según Pollicita podría tener una vinculación objetiva con la causa que tiene a su cargo. De ser así, podría existir la posibilidad de que se intente acumular ese expediente a la causa que hace foco en el jefe de gabinete.

Por lo pronto, Pollicita requirió al juzgado Nº 6 que informe, de ser posible, “toda referencia no reservada vinculada con bienes de origen familiar, dinero en efectivo, sucesión de Jorge ADORNI o cualquier otro extremo que pudiera guardar relación con el objeto de esta causa, circunscripto a investigar el presunto crecimiento patrimonial injustificado del Sr. Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel ADORNI y Bettina Julieta ANGELETTI”.

¿Renuncia, licencia o embajada?

Ante este cuadro de situación, que muestra al coordinador de los ministros cada vez más complicado en la Justicia, desde el gobierno se dejó correr la versión de que la renuncia de Adorni sería inminente. Esto sucede luego de que en el Congreso se encaminara la moción para correr al jefe de gabinete de su cargo.

No obstante, la renuncia no es la única posibilidad que se baraja en Casa Rosada (y que un importante sector del oficialismo espera con ansias). Como el presidente Javier Milei y su hermana Karina vienen respaldando con mucho ímpetu a Adorni también corrió el rumor de que podría pedir licencia o incluso ser nombrado en una embajada. Para esto último hace falta un acuerdo del Parlamento por lo que parece una posibilidad muy difícil. No obstante, no sería meramente legislativo el problema para Adorni. Porque hay una causa en curso y las fuentes judiciales consultadas para esta nota afirmaron que si el gobierno pretende nombrarlo en el exterior o si el propio exvocero decide hacerle caso al consejo de Antonio Aracre e intentar irse unos años fuera del país va a tener que pedir autorización en tribunales. Y la Justicia tendrá que evaluar si no hay riesgo de fuga. Por lo que las propuestas que invitan al por ahora jefe de gabinete a irse a otro país parecen casi imposibles de ser concretadas. Por el contrario, todo indica que más tarde o más temprano Adorni tendrá que dar explicaciones más amplias en la Justicia.